Trump: Dewan Perdamaian Janjikan USD 5 Miliar untuk Rekonstruksi Gaza

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan negara-negara anggota Dewan Perdamaian akan mengumumkan janji lebih dari USD 5 miliar (sekira Rp84 triliun) untuk rekonstruksi dan upaya kemanusiaan di Gaza pada pertemuan mendatang, Kamis, 18 Februari.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social pada Minggu (15/2/2026), Trump menulis bahwa negara-negara anggota juga telah berkomitmen untuk mengerahkan ribuan personel bagi pasukan stabilisasi yang diizinkan PBB serta polisi setempat di wilayah Palestina tersebut, demikian diwartakan Reuters.

Presiden AS mengatakan pertemuan Kamis, yang merupakan pertemuan resmi pertama kelompok tersebut, akan berlangsung di Institut Perdamaian Donald J. Trump, yang baru-baru ini diubah namanya oleh Departemen Luar Negeri sesuai nama presiden. Delegasi dari lebih dari 20 negara, termasuk kepala negara, diharapkan hadir.

Pembentukan dewan tersebut didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza.