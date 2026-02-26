Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menlu Sugiono Sebut Yordania Dukung Indonesia Kirim Pasukan ke Gaza

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |07:18 WIB
Menlu Sugiono Sebut Yordania Dukung Indonesia Kirim Pasukan ke Gaza
Menlu Sugiono (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan Yordania berkomitmen dan siap mendukung pengiriman pasukan Indonesia untuk menjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Hal itu disampaikan Sugiono usai mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Raja Abdullah II di Istana Basman, Amman, Rabu sore (25/2/2026) waktu setempat.

“Intinya adalah bahwa Yordania juga siap memberikan dukungan kepada Indonesia pada saat nanti kita mengirimkan pasukan,” ujar Sugiono.

Selain dukungan tersebut, pertemuan bilateral yang berlangsung antara Indonesia dan Yordania juga membahas sejumlah hal teknis terkait militer dengan kesepakatan untuk saling membantu sesuai kebutuhan. Pertemuan itu sekaligus menindaklanjuti beberapa kerja sama yang telah dibahas saat kunjungan Raja Yordania ke Jakarta beberapa waktu lalu.

“Ada beberapa progres yang berjalan dan akan ada tindak lanjut pada beberapa hal yang masih dibutuhkan untuk ditindaklanjuti,” jelas Sugiono.

Lebih lanjut, langkah ini dipertegas guna memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Yordania, baik di bidang militer maupun diplomasi, serta menunjukkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi tantangan keamanan dan stabilitas di Gaza maupun Tepi Barat.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
