Koordinator Rekonstruksi Gaza Asal Mesir Tewas dalam Serangan Drone di Kawasan Sabra

GAZA - Mohammed Fawaz al-Wahidi, Direktur Hubungan Masyarakat Komite Mesir untuk Rekonstruksi Gaza, dilaporkan tewas dalam serangan pesawat nirawak (drone) yang menghantam sebuah kendaraan sipil di kawasan Sabra, Kota Gaza, Selasa 7 Juli 2026 malam.

Dilansir dari en.royanews.tv, Rabu (8/7/2026). Menurut sumber medis dan otoritas pertahanan sipil setempat, serangan tersebut menewaskan tiga orang, yakni al-Wahidi, seorang penumpang dewasa lainnya, serta seorang anak.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari militer Israel terkait laporan yang menyebut kendaraan sipil tersebut menjadi sasaran serangan.

Al-Wahidi dikenal sebagai salah satu koordinator utama Komite Mesir untuk Rekonstruksi Gaza. Ia bertanggung jawab mengoordinasikan hubungan media, administrasi, serta logistik berbagai program kemanusiaan yang dijalankan Mesir di Jalur Gaza.

Komite tersebut selama ini terlibat dalam pembangunan kembali infrastruktur sipil, pembangunan perumahan, serta penyaluran berbagai layanan kemanusiaan bagi warga yang terdampak konflik.