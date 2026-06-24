Sebulan Ditahan di Libya, Tiga Aktivis Pro Palestina Akhirnya Bebas

ROMA – Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, mengumumkan pembebasan tiga aktivis pro-Palestina yang sebelumnya ditahan di Libya saat mengikuti konvoi darat pembawa bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza.

Ketiga aktivis yang dibebaskan adalah Domenico Centrone, Leonarda Alberizia, dan Matias Alvarez Rodriguez, warga Uruguay yang juga memiliki kewarganegaraan Italia.

Tajani menyebut, ketiganya telah ditahan selama sekitar satu bulan sebelum akhirnya dibebaskan oleh otoritas Libya. Saat ini mereka telah berada dalam perlindungan Konsulat Italia di Benghazi dan dijadwalkan kembali ke Italia pada hari yang sama.

"Mereka kini telah diserahkan kepada konsul kami di Benghazi," kata Tajani, dilansir dari Aljazeera, Rabu (24/7/2026).

Ketiga aktivis tersebut merupakan bagian dari Global Sumud Land Convoy, sebuah konvoi darat internasional yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Konvoi itu diberangkatkan dari Mauritania dan berjalan bersamaan dengan Global Sumud Flotilla, armada kapal bantuan yang berupaya mencapai Gaza namun dicegat pasukan Israel di perairan internasional.