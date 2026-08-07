Mossad Dikabarkan Pecat Dua Pejabat Senior, Gegara Gagal Gulingkan Pemerintah Iran

PM Netanyahu menunjuk Roman Goffman sebagai kepala Mossad pada tahun 2025 (foto: dok Pemerintah Israel)

JAKARTA - Badan intelijen Israel, Mossad, dikabarkan memecat dua pejabat senior setelah rencana untuk menggulingkan pemerintahan Iran dilaporkan gagal atau tidak pernah mencapai tahap pelaksanaan.

Laporan tersebut pertama kali diungkap stasiun televisi Israel, Channel 12, yang menyebut Kepala Mossad Roman Gofman memberhentikan Kepala Direktorat Intelijen serta Kepala Divisi Iran. Identitas kedua pejabat itu tidak diungkap ke publik.

Menurut Channel 12, dilansir dari trtworld, Jumat (7/8/2026). Rencana tersebut disusun bersama Amerika Serikat dengan tujuan memicu gerakan internal untuk melawan pemerintah Iran. Strategi yang disiapkan antara lain mencakup dukungan terhadap kelompok oposisi di tengah operasi militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.

Namun, berdasarkan penilaian yang dikutip stasiun televisi tersebut, operasi itu gagal atau bahkan tidak pernah mencapai tahap operasional.

Sejumlah sumber keamanan yang dikutip Channel 12 juga menyebut hubungan Roman Gofman dengan kedua pejabat tersebut telah lama tidak harmonis. Pemecatan itu disebut menjadi bagian dari perombakan besar di tubuh Mossad, terutama dalam penanganan isu Iran.