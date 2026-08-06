Israel Bebaskan 24 Tahanan Palestina dari Gaza

GAZA - Komite Internasional Palang Merah mengatakan, telah memfasilitasi pemindahan 24 tahanan Palestina ke Gaza setelah mereka dibebaskan dari penjara Israel.

Disebutkan bahwa para tahanan diangkut dari perlintasan Karem Abu Salem ke Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, tempat mereka menjalani pemeriksaan medis, sebagaimana dilansir Aljazeera, Kamis (6/8/2026).

Kantor Tahanan Palestina mengatakan para tahanan berasal dari berbagai kota dan kamp pengungsi di seluruh Gaza dan termasuk beberapa orang lanjut usia.

Pernyataan itu menyebutkan pembebasan tersebut menjadikan jumlah tahanan yang kembali ke Gaza berdasarkan perjanjian "gencatan senjata" Hamas-Israel menjadi 636 orang.

Sebelumnya, serangan militer Israel di Jalur Gaza menuai kecaman. Bahkan, Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan militer terbaru Israel ke Jalur Gaza yang dinilai menghambat implementasi Peace Plan untuk Gaza dan memperparah penderitaan rakyat Palestina.

"Indonesia mengecam keras serangan militer Israel ke Gaza, termasuk serangan terhadap rakyat sipil dan infrastruktur sipil, di mana serangan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, tindakan yang dilakukan secara sengaja menghambat implementasi Peace Plan untuk Gaza, dan memperburuk penderitaan rakyat Palestina," tulis Kemlu Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui pernyataan resmi di akun X.

(Arief Setyadi )

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