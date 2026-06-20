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Israel Bombardir Lebanon Selatan Tewaskan 16 Orang

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |19:15 WIB
Israel Bombardir Lebanon Selatan Tewaskan 16 Orang
Serangan Israel ke Lebanon (Foto: AFP)
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LEBANON - Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan serangan Israel di distrik Nabatieh, Lebanon selatan, telah menewaskan 16 orang dan melukai 12 orang.

Sebelumnya, Israel juga membom Lembah Bekaa di bagian timur hingga menewaskan satu orang, dan distrik Tyre di Lebanon selatan, menewaskan lima orang.

Sementara seorang juru bicara militer Israel mengatakan bahwa Lebanon sendiri bukanlah musuh Israel, melainkan Hizbullah yang didukung Iran.

“Lebanon bukanlah musuh Israel. Masalahnya adalah Hizbullah, yang berulang kali menyeret Lebanon ke dalam kehancuran, merampas stabilitas, keamanan, dan kemakmuran rakyat Lebanon,” kata Letnan Kolonel Ella Wawiya dalam sebuah unggahan di X melansir Aljazeera, Sabtu (20/6/2026).

Wawiya mengatakan jika Hizbullah berhenti melanggar perjanjian dan menahan diri dari aktivitas permusuhan, maka "ketenangan dan stabilitas dapat dicapai untuk kedua belah pihak, Israel dan Lebanon."

“Masa depan yang berbeda bagi rakyat Lebanon dimungkinkan. Masa depan yang didasarkan pada stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran, bukan spiral konfrontasi yang terus berlanjut,” tambahnya.

(Arief Setyadi )

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