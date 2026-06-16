Iran-AS Capai Kesepakatan Damai, Israel Tolak Tarik Pasukan dari Lebanon

JAKARTA - Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan pada Senin (15/6/2026) bahwa tentara negara Zionis itu akan tetap berada di wilayah yang didudukinya di Lebanon selatan serta di Suriah, dan Gaza meskipun ada perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Israel menentang penarikan pasukannya dari Lebanon “terlepas dari semua tekanan saat ini dan di masa mendatang,” kata Katz dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Anadolu.

Ia menambahkan bahwa wilayah yang diduduki Israel di Lebanon selatan akan “dibersihkan” dari penduduk setempat.

Katz juga mengklaim bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menjelaskan posisi ini kepada Presiden AS Donald Trump dan pejabat senior Amerika lainnya.

“Saya juga telah menyampaikan hal ini dengan jelas kepada Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth,” tambah Katz.