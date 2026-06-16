Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran-AS Capai Kesepakatan Damai, Israel Tolak Tarik Pasukan dari Lebanon

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |03:05 WIB
Iran-AS Capai Kesepakatan Damai, Israel Tolak Tarik Pasukan dari Lebanon
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan pada Senin (15/6/2026) bahwa tentara negara Zionis itu akan tetap berada di wilayah yang didudukinya di Lebanon selatan serta di Suriah, dan Gaza meskipun ada perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Israel menentang penarikan pasukannya dari Lebanon “terlepas dari semua tekanan saat ini dan di masa mendatang,” kata Katz dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Anadolu.

Ia menambahkan bahwa wilayah yang diduduki Israel di Lebanon selatan akan “dibersihkan” dari penduduk setempat.

Katz juga mengklaim bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menjelaskan posisi ini kepada Presiden AS Donald Trump dan pejabat senior Amerika lainnya.

“Saya juga telah menyampaikan hal ini dengan jelas kepada Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth,” tambah Katz.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/18/3224008//menteri_keamanan_nasional_israel_itamar_ben_gvir-S1JR_large.jpg
Menteri Israel Serukan Penculikan dan Penyanderaan Wanita dan Pemuda Lebanon untuk Tekan Hizbullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/18/3223485//presiden_as-5j2h_large.jpg
Trump Peringatkan Netanyahu: Anda Akan Sendirian jika Terus Serang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/18/3223243//viral-1QUc_large.jpg
Breaking News! Iran Lancarkan Serangan Besar ke Israel, Hujani Rudal Balistik Canggih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/18/3223195//tentara_israel-1ksY_large.jpg
Serangan di SPBU dan Permukiman Israel, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/18/3223075//lebanon-u3cT_large.jpg
Israel Serang Lebanon, 12 Orang Tewas Termasuk Jenderal Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/18/3223061//ilustrasi-hUFu_large.jpg
Pentagon Naikkan Tingkat Ancaman Spionase Israel ke Status Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement