Peristiwa 3 Agustus: Berakhirnya Perang Padri hingga Petinggi PLO Dibunuh Agen Mossad di Paris

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 3 Agustus, seperti berakhirnya perang Padri hingga Wakil Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Izuddin Qalq dibunuh di Paris oleh agen Mossad.

Berikut deretan peristiwa bersejarah pada 3 Agustus yang dirangkum Okezone dari beragam sumber:

1837 - Penaklukan Bonjol

Letkol Andreas Victor Michiels menggantikan Eerens dalam penyerangan ke Bonjol berhasil mengakhiri Perang Padri.

Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan.

1949 - Perang Kemerdekaan Indonesia: Berdasarkan Perjanjian Roem-Roijen, pukul 22.00 gencatan senjata diperintahkan untuk pasukan Indonesia (TNI) oleh Jenderal Soedirman untuk menghentikan baku tembak dengan tentara Belanda (KNIL).