Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 3 Agustus: Berakhirnya Perang Padri hingga Petinggi PLO Dibunuh Agen Mossad di Paris

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |06:00 WIB
Peristiwa 3 Agustus: Berakhirnya Perang Padri hingga Petinggi PLO Dibunuh Agen Mossad di Paris
Berakhirnya Perang Padri hingga Petinggi PLO Dibunuh Agen Mossad di Paris
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 3 Agustus, seperti berakhirnya perang Padri hingga Wakil Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Izuddin Qalq dibunuh di Paris oleh agen Mossad.

Berikut deretan peristiwa bersejarah pada 3 Agustus yang dirangkum Okezone dari beragam sumber:

1837 - Penaklukan Bonjol

Letkol Andreas Victor Michiels menggantikan Eerens dalam penyerangan ke Bonjol berhasil mengakhiri Perang Padri.

Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan.

1949 - Perang Kemerdekaan Indonesia: Berdasarkan Perjanjian Roem-Roijen, pukul 22.00 gencatan senjata diperintahkan untuk pasukan Indonesia (TNI) oleh Jenderal Soedirman untuk menghentikan baku tembak dengan tentara Belanda (KNIL).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/337/3233609//adolf_hitler-HyOE_large.jpg
Peristiwa 2 Agustus: Perang Teluk Persia Pecah hingga Hitler Jadi Fuhrer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233440//ledakan-mgXR_large.jpg
Peristiwa 1 Agustus: Ledakan Bom di Atrium Plaza Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/337/3232986//pramuka-JVBt_large.jpg
Peristiwa 30 Juli: Jambore Pramuka Dunia Pertama Digelar di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/337/3232671//perang_dunia_i-LuOw_large.jpg
Peristiwa 28 Juli: Perang Dunia I Dimulai hingga Vietnam Resmi Bergabung dengan ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/337/3232475//kudatuli-8BJ1_large.jpg
Peristiwa 27 Juli: Tragedi Kudatuli, Jejak Berdarah di Markas PDI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232328//penyair_besar_indonesia_chairil_anwar-0nkG_large.jpg
Peristiwa 26 Juli: Liberia Merdeka hingga Hari Lahir Chairil Anwar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement