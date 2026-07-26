Peristiwa 26 Juli: Liberia Merdeka hingga Hari Lahir Chairil Anwar

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia dan Indonesia yang terjadi pada 26 Juli. Mulai dari berdirinya Kerajaan Portugal, kemerdekaan Liberia dan Maladewa, hingga hari lahir tokoh pendidikan Pak Kasur serta penyair legendaris Indonesia, Chairil Anwar.

Berikut rangkuman peristiwa bersejarah yang terjadi pada 26 Juli:

1139 – Afonso I Menjadi Raja Pertama Portugal

Afonso I atau Afonso Henriques dinobatkan sebagai raja pertama Portugal setelah berhasil memisahkan wilayah Portugal dari Kerajaan León dan Galisia. Di bawah kepemimpinannya, Portugal berkembang menjadi kerajaan merdeka dan memperluas wilayah melalui Reconquista hingga akhir masa pemerintahannya pada 1185.

1847 – Liberia Menyatakan Kemerdekaan

Pada 26 Juli 1847, Liberia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari American Colonization Society. Negara yang berada di pesisir barat Afrika ini berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading, serta menjadi republik pertama di Afrika yang menyatakan kemerdekaan pada era modern.