Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 26 Juli: Liberia Merdeka hingga Hari Lahir Chairil Anwar

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 26 Juli: Liberia Merdeka hingga Hari Lahir Chairil Anwar
Penyair besar Indonesia Chairil Anwar (foto: wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia dan Indonesia yang terjadi pada 26 Juli. Mulai dari berdirinya Kerajaan Portugal, kemerdekaan Liberia dan Maladewa, hingga hari lahir tokoh pendidikan Pak Kasur serta penyair legendaris Indonesia, Chairil Anwar.

Berikut rangkuman peristiwa bersejarah yang terjadi pada 26 Juli:

1139 – Afonso I Menjadi Raja Pertama Portugal

Afonso I atau Afonso Henriques dinobatkan sebagai raja pertama Portugal setelah berhasil memisahkan wilayah Portugal dari Kerajaan León dan Galisia. Di bawah kepemimpinannya, Portugal berkembang menjadi kerajaan merdeka dan memperluas wilayah melalui Reconquista hingga akhir masa pemerintahannya pada 1185.

1847 – Liberia Menyatakan Kemerdekaan

Pada 26 Juli 1847, Liberia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari American Colonization Society. Negara yang berada di pesisir barat Afrika ini berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading, serta menjadi republik pertama di Afrika yang menyatakan kemerdekaan pada era modern.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232190//bayi_tabung-l6qs_large.jpg
Peristiwa 25 Juli: Konferensi Malino hingga Lahirnya Bayi Tabung Pertama di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231885//presiden_ri_pertama_soekarno-Qk4V_large.jpg
Peristiwa 24 Juli: Lahirnya Amelia Earhart hingga Mandat Kabinet Ali kepada Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231677//megawati-EOb5_large.jpg
Peristiwa 23 Juli: Megawati Dilantik Jadi Presiden hingga Lahirnya PKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231496//illustrasi_bom-356m_large.jpg
Peristiwa 22 Juli: Bom Guncang 2 Gereja di Jaktim hingga Jokowi Resmi Jadi Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231188//agresi_militer_belanda-awci_large.jpg
Peristiwa 21 Juli: Agresi Militer I, Belanda Lancarkan Serangan Besar-besaran di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/337/3230892//mayat-OUSs_large.jpg
Peristiwa 19 Juli: Dirut PT Asaba Dihabisi Pembunuh Bayaran hingga Roma Dibom Sekutu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement