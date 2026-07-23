Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 23 Juli: Megawati Dilantik Jadi Presiden hingga Lahirnya PKB

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 23 Juli: Megawati Dilantik Jadi Presiden hingga Lahirnya PKB
Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa bersejarah dan penting terjadi pada 23 Juli, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah dilantiknya Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia.

Untuk mengingat sekaligus menambah wawasan sejarah, berikut rangkuman sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 23 Juli, dirangkum dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia.

1. Megawati Soekarnoputri Dilantik sebagai Presiden Indonesia

Megawati Soekarnoputri merupakan Presiden ke-5 Republik Indonesia yang menjabat sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Ia tercatat sebagai presiden perempuan pertama dalam sejarah Indonesia, mengikuti jejak ayahnya, Soekarno, yang merupakan Presiden pertama RI.

Megawati menjadi presiden setelah MPR menggelar Sidang Istimewa pada 2001 sebagai respons atas langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan MPR/DPR dan Partai Golkar.

Ia resmi dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya, Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Gus Dur pada periode 1999–2001.

2. Berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) merupakan organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan organisasi pemuda, termasuk kelompok Cipayung, unsur binaan Golkar, dan kalangan militer. KNPI dideklarasikan pada 23 Juli 1973 dengan David Napitupulu sebagai salah satu tokoh yang memimpin deklarasi.

KNPI lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia dengan tujuan menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa awal berdirinya, organisasi ini mendapat dukungan dari pemerintah Orde Baru. Sejumlah kader KNPI kemudian aktif dalam berbagai dinamika politik nasional.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231496//illustrasi_bom-356m_large.jpg
Peristiwa 22 Juli: Bom Guncang 2 Gereja di Jaktim hingga Jokowi Resmi Jadi Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231188//agresi_militer_belanda-awci_large.jpg
Peristiwa 21 Juli: Agresi Militer I, Belanda Lancarkan Serangan Besar-besaran di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231079//viral-AseB_large.jpg
Peristiwa 20 Juli: Neil Armstrong Mendarat di Bulan hingga Sultan Hamengkubuwono VI Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/337/3230892//mayat-OUSs_large.jpg
Peristiwa 19 Juli: Dirut PT Asaba Dihabisi Pembunuh Bayaran hingga Roma Dibom Sekutu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230731//galaksi-LEb3_large.jpg
Peristiwa 18 Juli: Bentuk Galaksi Bima Sakti Diidentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/337/3230586//tni-kNfl_large.jpg
Peristiwa 17 Juli: Timor Timur Gabung ke Indonesia Usai Operasi Seroja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement