Peristiwa 23 Juli: Megawati Dilantik Jadi Presiden hingga Lahirnya PKB

Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)

JAKARTA - Sejumlah peristiwa bersejarah dan penting terjadi pada 23 Juli, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah dilantiknya Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia.

Untuk mengingat sekaligus menambah wawasan sejarah, berikut rangkuman sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 23 Juli, dirangkum dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia.

1. Megawati Soekarnoputri Dilantik sebagai Presiden Indonesia

Megawati Soekarnoputri merupakan Presiden ke-5 Republik Indonesia yang menjabat sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Ia tercatat sebagai presiden perempuan pertama dalam sejarah Indonesia, mengikuti jejak ayahnya, Soekarno, yang merupakan Presiden pertama RI.

Megawati menjadi presiden setelah MPR menggelar Sidang Istimewa pada 2001 sebagai respons atas langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan MPR/DPR dan Partai Golkar.

Ia resmi dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya, Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Gus Dur pada periode 1999–2001.

2. Berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) merupakan organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan organisasi pemuda, termasuk kelompok Cipayung, unsur binaan Golkar, dan kalangan militer. KNPI dideklarasikan pada 23 Juli 1973 dengan David Napitupulu sebagai salah satu tokoh yang memimpin deklarasi.

KNPI lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia dengan tujuan menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa awal berdirinya, organisasi ini mendapat dukungan dari pemerintah Orde Baru. Sejumlah kader KNPI kemudian aktif dalam berbagai dinamika politik nasional.