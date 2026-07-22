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Peristiwa 22 Juli: Bom Guncang 2 Gereja di Jaktim hingga Jokowi Resmi Jadi Presiden

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 22 Juli: Bom Guncang 2 Gereja di Jaktim hingga Jokowi Resmi Jadi Presiden
Illustrasi Bom (foto: freepik)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah yang terjadi pada 22 Juli, baik di Indonesia maupun dunia. Mulai dari kelahiran Wakil Presiden ke-3 RI Adam Malik, kemerdekaan Sarawak dari Inggris, hingga penetapan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2014.

Berikut peristiwa yang terjadi pada 22 Juli yang dirangkum dari Wikipedia:

1. 1917 – Wakil Presiden RI ke-3 Adam Malik Lahir

Adam Malik Batubara lahir di Pematangsiantar, Sumatra Utara, pada 22 Juli 1917. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah diplomasi dan pemerintahan Indonesia.

Sepanjang kariernya, Adam Malik pernah menjabat sebagai Wakil Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, Ketua DPR, hingga menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1978–1983.

2. 1963 – Sarawak Memperoleh Kemerdekaan dari Inggris

Pada 22 Juli 1963, Sarawak memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Wilayah yang berada di Pulau Kalimantan bagian utara tersebut kemudian bergabung dengan Federasi Malaysia pada 16 September 1963 bersama Sabah, Singapura, dan Federasi Malaya.

Sarawak merupakan salah satu negara bagian Malaysia yang memiliki kewenangan khusus di bidang pemerintahan, imigrasi, dan yudisial. Ibu kotanya adalah Kuching.

 

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