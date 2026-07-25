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Peristiwa 25 Juli: Konferensi Malino hingga Lahirnya Bayi Tabung Pertama di Dunia

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 25 Juli: Konferensi Malino hingga Lahirnya Bayi Tabung Pertama di Dunia
Illustrasi bayi tabung (foto: freepik)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 25 Juli, baik di Indonesia maupun dunia. Mulai dari berakhirnya Konferensi Malino yang menjadi bagian dari sejarah pembentukan Negara Indonesia Timur, pelantikan Kabinet Ampera I, hingga kelahiran bayi tabung pertama di dunia.

Berikut rangkuman peristiwa bersejarah yang terjadi pada 25 Juli:

1925 – Kelahiran Sarwo Edhie Wibowo

Letnan Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada 25 Juli 1925. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh militer Indonesia yang memiliki peran penting dalam berbagai peristiwa nasional.

Sarwo Edhie memimpin Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang kini menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dalam operasi penumpasan Gerakan 30 September (G30S). Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP-7 Pusat, Duta Besar RI untuk Korea Selatan, dan Gubernur Akabri.

1946 – Konferensi Malino Berakhir

Konferensi Malino yang berlangsung pada 15–25 Juli 1946 resmi berakhir. Pertemuan yang digelar di Malino, Sulawesi Selatan, itu membahas rencana pembentukan negara-negara bagian dalam sistem federal di Indonesia, termasuk pembentukan negara yang mencakup wilayah Indonesia bagian timur.

Konferensi tersebut dihadiri 39 delegasi yang mewakili 15 daerah dari Kalimantan dan kawasan Indonesia Timur. Hasil konferensi menjadi salah satu tahapan yang mengarah pada pembentukan Negara Indonesia Timur.

 

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