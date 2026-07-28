Peristiwa 28 Juli: Perang Dunia I Dimulai hingga Vietnam Resmi Bergabung dengan ASEAN

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia maupun Indonesia pada 28 Juli. Mulai dari pecahnya Perang Dunia I, bergabungnya Vietnam sebagai anggota ASEAN, hingga peresmian Kabupaten Humbang Hasundutan di Sumatra Utara.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 28 Juli.

1. Daendels Ubah Kedudukan Residen Yogyakarta (1808)

Pada 28 Juli 1808, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels mengeluarkan kebijakan yang mengganti jabatan Residen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi minister. Melalui aturan tersebut, kedudukan minister disejajarkan dengan Sultan Yogyakarta dan Sunan Surakarta sebagai bagian dari reorganisasi pemerintahan kolonial Belanda di Jawa.

2. Perang Dunia I Dimulai (1914)

Perang Dunia I resmi dimulai pada 28 Juli 1914 ketika Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Konflik yang berlangsung hingga 11 November 1918 itu berkembang menjadi perang global yang melibatkan puluhan negara dan jutaan tentara.

Blok Sekutu terdiri atas Inggris, Prancis, Rusia, yang kemudian bergabung dengan Italia, Amerika Serikat, Yunani, Portugal, dan Rumania. Sementara itu, Blok Sentral dipimpin Jerman dan Austria-Hungaria, serta didukung Kesultanan Utsmaniyah (Turki Ottoman) dan Bulgaria.

Perang ini menjadi salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah dengan korban jiwa mencapai jutaan orang.