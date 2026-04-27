Kapolda Metro Tinjau Lokasi Kecelakaan KA Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur

Kapolda Metro Tinjau Lokasi Kecelakaan KA Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri meninjau langsung lokasi insiden kecelakaan yang melibatkan antara Kereta Api (KA) jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya dengan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Pantauan di lokasi, Irjen Asep sudah berada di Stasiun Bekasi Timur. Terlihat Kapolda Metro tersebut melihat langsung proses evakuasi terhadap para penumpang. Dalam peristiwa tersebut, tiga penumpang dikabarkan tewas.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa insiden bermula dari kecelakaan yang terjadi di perlintasan rel di kawasan Bulak Kapal.

Peristiwa itu melibatkan sebuah taksi yang tertabrak KRL di jalur perlintasan (JPL), sehingga menyebabkan perjalanan KRL terganggu dan kereta terpaksa berhenti.

“Jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di JPL lintasan dekat Bulak Kapal yang membuat KRL-nya berhenti,” kata Franoto.