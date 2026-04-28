Detik-Detik Mengerikan KRL Ditabrak Kereta Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur

JAKARTA - Kereta Api (KA) jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya terlibat kecelakaan dengan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam. Tiga penumpang meninggal dalam peristiwa tersebut.

Pantauan Okezone, sejumlah korban diantaranya lansia nampak terjebak pada rangkaian kereta api. Terlibat, petugas berjibaku untuk mengevakuasi para korban. Sejumlah penumpang juga terlihat histeris.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan, bahwa insiden bermula dari kecelakaan yang terjadi di perlintasan rel di kawasan Bulak Kapal.

Peristiwa tersebut melibatkan sebuah taksi yang tertabrak KRL di jalur perlintasan (JPL), sehingga menyebabkan perjalanan KRL terganggu dan kereta terpaksa berhenti.

“Jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di JPL lintasan dekat Bulak Kapal yang membuat KRL-nya berhenti,” kata Franoto.