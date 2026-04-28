Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampakan Taksi Tertemper KRL Sebelum Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |06:39 WIB
Penampakan Taksi Tertemper KRL Sebelum Tabrakan Kereta di Bekasi Timur
Taksi Green SM tertabrak KRL (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Insiden tabrakan antara Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam, didahului peristiwa lain yang tak kalah krusial: sebuah taksi tertemper di lintasan rel.

Berdasarkan laporan akun TMC Polda Metro Jaya yang dilihat pada Selasa (28/4/2026), kejadian bermula sekitar pukul 20.50 WIB. Saat itu, sebuah taksi berada di tengah lintasan rel hingga akhirnya tertemper KRL yang melintas.

Posisi kendaraan yang menghalangi jalur membuat KRL terpaksa berhenti di lokasi kejadian.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di perlintasan sebidang kawasan Bulak Kapal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215096//kapolda_metro_jaya_irjen_asep_edi_suheri-S81G_large.jpg
Polisi Selidiki Penyebab Tabrakan KRL dan KA Argo Bromo di Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215095//kecelakaan_krl_di_bekasi-UK8I_large.jpg
Taksi Green SM Buka Suara Soal Tabrakan Kereta di Bekasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/33/3215094//riyuka_bunga-XOUJ_large.jpg
Duka Riyuka Bunga untuk Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Enggak Kuat Lihatnya..
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215093//korban_selamat_kecelakaan_krl_di_bekasi-Szq2_large.jpg
Kesaksian Korban Selamat KRL: Ngilu Lihat Banyak yang Terhimpit dan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215092//kecelakaan_krl_di_bekasi-Q2Tv_large.jpg
Imbas Tabrakan KA Argo Bromo, 25 Perjalanan KA Jarak Jauh Dibatalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215091//satu_korban_terjebak_tabrakan_kereta_di_bekasi_berhasil_dievakuasi-srLA_large.jpg
Satu Korban Terjebak Tabrakan Kereta di Bekasi Berhasil Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement