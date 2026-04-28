Penampakan Taksi Tertemper KRL Sebelum Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

JAKARTA – Insiden tabrakan antara Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam, didahului peristiwa lain yang tak kalah krusial: sebuah taksi tertemper di lintasan rel.

Berdasarkan laporan akun TMC Polda Metro Jaya yang dilihat pada Selasa (28/4/2026), kejadian bermula sekitar pukul 20.50 WIB. Saat itu, sebuah taksi berada di tengah lintasan rel hingga akhirnya tertemper KRL yang melintas.

Posisi kendaraan yang menghalangi jalur membuat KRL terpaksa berhenti di lokasi kejadian.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di perlintasan sebidang kawasan Bulak Kapal.