Update Tabrakan KRL di Bekasi Timur, 6 Orang Tewas dan 80 Luka

JAKARTA – Sebanyak 6 orang meninggal dunia dan 80 lainnya mengalami luka-luka akibat tabrakan antara Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) pukul 20.52 WIB. Seluruh korban meninggal merupakan penumpang KRL.

VP Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek dalam kondisi selamat.

“Sebanyak 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek selamat. Sementara itu, penumpang KRL tercatat 6 orang meninggal dunia dan 80 orang mengalami luka-luka yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).

Anne memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan maksimal. KAI juga menegaskan bahwa biaya pengobatan korban luka serta biaya pemakaman korban meninggal dunia ditanggung oleh asuransi dan KAI.

Penanganan korban dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan, antara lain RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bhakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Bekasi Barat.