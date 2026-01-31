Advertisement
Kemlu Pulangkan 36 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |23:25 WIB
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Direktorat Pelindungan WNI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh, memulangkan 36 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan kerja daring (online scam) di Kamboja.

Rombongan yang dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) tersebut telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemulangan ini tercatat sebagai gelombang pertama repatriasi WNI dari Kamboja pada tahun 2026.

“Setibanya di tanah air, mereka langsung diserahkan kepada instansi terkait untuk proses penanganan dan pendampingan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku,” tulis keterangan Kemlu, Sabtu (31/1/2026).

Proses ketibaan di Bandara Soekarno-Hatta tersebut turut dikawal oleh perwakilan dari berbagai instansi lintas sektoral, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Bareskrim Polri, serta otoritas bandara setempat.

Terkait maraknya kasus penipuan kerja di luar negeri, Kemlu kembali mengeluarkan imbauan keras kepada masyarakat agar selalu waspada.

 

