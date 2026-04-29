Perompak Bajak Kapal Tanker di Somalia, 4 WNI Disandera

JAKARTA - Perompak membajak kapal tanker minyak Honour 25 di dekat lepas pantai Somalia. Kapal itu membawa 17 awak, dengan 4 di antaranya warga negara Indonesia (WNI).

1. Perompak Bajak Kapal Tanker

Kapal Honour 25 dikuasai oleh enam orang bersenjata pada Rabu (22/4/2026) malam, ketika berada sekitar 30 mil laut dari lepas pantai. Hal itu menurut beberapa pejabat keamanan yang berbicara kepada BBC, dilansir Rabu (29/4/2026)

Pejabat keamanan dari wilayah semi-otonom Puntland di Somalia, mengatakan kapal itu membawa 18.500 barel minyak.

Kapal yang dibajak tersebut berangkat dari pelabuhan Berbera, di republik Somaliland yang memproklamirkan diri pada 20 Februari. Kapal itu tiba di dekat pantai Uni Emirat Arab tak lama setelah konflik dimulai, menurut situs web ShipAtlas.

Peta pelayaran kemudian menunjukkan kapal tersebut berputar-putar di perairan dekat pintu masuk Selat Hormuz sebelum berbalik arah pada 2 April dan menuju Mogadishu.