Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

2 Pelaut Angkatan Laut AS Hilang di Lepas Pantai Somalia

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |19:47 WIB
2 Pelaut Angkatan Laut AS Hilang di Lepas Pantai Somalia
2 pelaut Angkatan Laut AS hilang di lepas pantai Somalia (Foto: Smith Collection)
A
A
A

NEW YORK - Dua pelaut Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dilaporkan hilang saat melakukan operasi pada Kamis (11/1/2024) di lepas pantai Somalia.

Komando Pusat AS dalam sebuah pernyataan pada Jumat (12/1/2024) mengatakan operasi pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung untuk menemukan para pelaut tersebut.

Pernyataan singkat tersebut tidak memberikan informasi tambahan tentang apa yang dilakukan para pelaut tersebut ketika mereka hilang, selain mengatakan bahwa mereka “dikerahkan” ke wilayah operasi Armada ke-5 Angkatan Laut AS dan mendukung berbagai macam misi.

“Untuk menghormati keluarga yang terkena dampak, kami tidak akan merilis informasi lebih lanjut saat ini,” kata pernyataan itu.

AS mempertahankan kehadiran militer kecil di Somalia yang berfokus pada ancaman kelompok militan al-Shabaab, sebuah organisasi Islam ekstremis yang melakukan serangan terhadap pemerintah Somalia. AS mengakui al-Shabaab sebagai organisasi teroris.

Selain melatih pasukan Somalia, AS juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Somalia untuk melakukan serangan terhadap al-Shabaab.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Angkatan Laut AS Pelaut Somalia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/18/3003092/mengapa-samosa-dilarang-untuk-dimakan-di-somalia-b8owDLXKX2.jpg
Mengapa Samosa Dilarang untuk Dimakan di Somalia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989577/kenapa-somalia-tidak-aman-NxfYbpFxJj.jpg
Kenapa Somalia Tidak Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/18/2977180/5-kekayaan-alam-somalia-yang-dieksploitasi-asing-qs1qOzDIdT.jpg
5 Kekayaan Alam Somalia yang Dieksploitasi Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/18/2972867/mengapa-negara-somalia-miskin-SwqrJmkDmV.jpg
Mengapa Negara Somalia Miskin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/18/2959231/mengapa-di-somalia-banyak-perompak-laut-sos7ZpFQ8B.jpg
Mengapa di Somalia Banyak Perompak Laut?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/18/2927490/korban-meningkat-banjir-somalia-tewaskan-hampir-100-orang-wtb5f7Bmcr.jpg
Korban Meningkat, Banjir Somalia Tewaskan Hampir 100 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement