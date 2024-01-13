2 Pelaut Angkatan Laut AS Hilang di Lepas Pantai Somalia

NEW YORK - Dua pelaut Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dilaporkan hilang saat melakukan operasi pada Kamis (11/1/2024) di lepas pantai Somalia.

Komando Pusat AS dalam sebuah pernyataan pada Jumat (12/1/2024) mengatakan operasi pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung untuk menemukan para pelaut tersebut.

Pernyataan singkat tersebut tidak memberikan informasi tambahan tentang apa yang dilakukan para pelaut tersebut ketika mereka hilang, selain mengatakan bahwa mereka “dikerahkan” ke wilayah operasi Armada ke-5 Angkatan Laut AS dan mendukung berbagai macam misi.

BACA JUGA: Perwira Angkatan Laut AS Dipenjara karena Sebarkan Informasi Militer yang Sensitif ke China

“Untuk menghormati keluarga yang terkena dampak, kami tidak akan merilis informasi lebih lanjut saat ini,” kata pernyataan itu.

BACA JUGA: Kapal Perang Angkatan Laut AS Tembak Jatuh 2 Rudal Balistik di Wilayah yang Dikuasai Houthi di Yaman

AS mempertahankan kehadiran militer kecil di Somalia yang berfokus pada ancaman kelompok militan al-Shabaab, sebuah organisasi Islam ekstremis yang melakukan serangan terhadap pemerintah Somalia. AS mengakui al-Shabaab sebagai organisasi teroris.

Selain melatih pasukan Somalia, AS juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Somalia untuk melakukan serangan terhadap al-Shabaab.