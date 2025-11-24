Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

IMA 2025, Menggali Potensi Ekonomi Luar Biasa dari Museum

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |06:55 WIB
IMA 2025, Menggali Potensi Ekonomi Luar Biasa dari Museum
Okezone raih penghargaan Media Peduli Museum di Indonesia Museum Awards 2025 (Foto: iNews Media Group/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA – Komunitas Jelajah kembali menggelar Indonesia Museum Awards (IMA) 2025 pada Minggu 23 November 2025 di Ciputra Artpreneur, Jakarta. Ajang yang memasuki penyelenggaraan ke-14 ini memberikan apresiasi kepada museum, tokoh permuseuman, individu dan institusi yang berkontribusi bagi kemajuan permuseuman dan kebudayaan. 

Sekitar 500 insan permuseuman hadir dari berbagai daerah. Tahun ini, IMA mengusung tema “MuseuMart” yang menekankan pemanfaatan potensi ekonomi museum.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan museum sebagai pilar penting infrastruktur kebudayaan nasional. Ia menyoroti kekayaan budaya Indonesia, dengan 1.340 suku bangsa, 718 bahasa, lebih dari 2.213 warisan budaya takbenda hingga 2024, ditambah ratusan lagi pada 2025 yang harus menjadi driving force dalam pembangunan kebudayaan. 

“Museum harus memiliki kekuatan untuk menyatukan dan menggerakkan,” tegasnya.

Sementara Ketua Dewan Juri, Wiendu Nuryanti, menyebut museum memiliki peluang pendapatan besar di luar tiket masuk, seperti melalui suvenir dan merchandise. Ia mencontohkan Museum Louvre di Paris yang meraih pendapatan €200–250 juta per tahun atau setara dengan Rp3,4 triliun hingga Rp4,2 triliun, hampir separuhnya dari suvenir. 

“Ini potensi yang luar biasa besar,” ujarnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/18/3144566/al_quran_raksasa-kaG6_large.jpg
Al-Quran Terbesar di Dunia Kini Ada di Bawah Gua Hira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185400//okezone_raih_penghargaan_media_peduli_museum_di_indonesia_museum_awards_2025-kL6u_large.jpg
Okezone Raih Penghargaan Media Peduli Museum di Indonesia Museum Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/205/3184198//for_revenge-Xt75_large.jpg
Masuk Nominasi Bergengsi, For Revenge Siapkan Kejutan di Akhir Tahun: Album Baru?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/598/3183192//ima_2025-9XJl_large.JPG
Libatkan Kemen Ekraf, IMA 2025 Hadirkan Kategori Sinergi Suara Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/598/3183170//konferensi_pers_ima_2025-gH4P_large.JPG
Hadir dengan Kategori Baru, IMA 2025 Beri Apresiasi ke Festival Musik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180720//museum_agung_mesir-npwV_large.jpg
Museum Arkeologi Mesir Terbesar di Dunia Segera Dibuka, Tampilkan Koleksi Utuh Tutankhamun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement