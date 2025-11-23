Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Okezone Raih Penghargaan Media Peduli Museum di Indonesia Museum Awards 2025

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |18:19 WIB
Okezone Raih Penghargaan Media Peduli Museum di Indonesia Museum Awards 2025
Okezone Raih Penghargaan Media Peduli Museum di Indonesia Museum Awards 2025 (iNews Media Group/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Okezone meraih penghargaan Media Peduli Museum dalam ajang Indonesia Museum Awards (IMA) 2025 yang digelar Komunitas Jelajah. Penghargaan tersebut diberikan pada acara puncak IMA 2025 yang berlangsung di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2025).

1. Okezone Raih Penghargaan di Indonesia Museum Awards 2025

Indonesia Museum Awards merupakan agenda tahunan yang telah berlangsung sejak 2012. Acara ini digagas Komunitas Jelajah sebagai bentuk apresiasi terhadap museum, tokoh permuseuman, serta institusi yang dinilai berkontribusi dalam pelestarian budaya, kepurbakalaan, dan kesejarahan Indonesia. 

Untuk kategori Media Peduli Museum, Dewan Juri yang diketuai Prof Wiendu Nuryanti bersama jajaran juri seperti Prof D Indroyono Soesilo, Samuel Wattimena, Yuliandre Darwis, dan Yadi Hendriana, secara aklamasi menetapkan Okezone sebagai penerima penghargaan tahun ini.

Wakil Pemimpin Redaksi Okezone, Bernadheta Ginting mengatakan, penghargaan ini menjadi dorongan besar bagi tim redaksi untuk terus menghadirkan konten berkualitas yang tidak hanya mengejar viralitas, tapi terus berkreasi.

Wapemred Okezone Bernadetha Ginting (iNews Media Group/Aldhi Chandra)
Wapemred Okezone Bernadetha Ginting (iNews Media Group/Aldhi Chandra)

Menurut Dheta, ada faktor yang lebih penting dari sekedar views dan engagement. Faktor tersebut adalah kontribusi media dalam pelestarian budaya.

"Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi teman-teman redaksi, baik portal maupun digital, untuk terus berkreasi. Selama ini indikator konten menarik biasanya dilihat dari views dan engagement. Ternyata ada yang lebih penting, yaitu bagaimana kami bisa berkontribusi dalam pelestarian budaya,” ujarnya.

 

