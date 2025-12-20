Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Okezone.com Raih Penghargaan Top Media of The Year 2025

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |15:50 WIB
Okezone.com Raih Penghargaan Top Media of The Year 2025
Okezone.com Raih Penghargaan Top Media of The Year 2025
JAKARTA - Portal media Okezone.com meraih penghargaan Top Media of the Year 2025 pada Sabtu (20/12/2025). Penghargaan ini diberikan oleh Seedbacklink sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Okezone.com dalam menghadirkan konten berita dan hiburan digital yang kredibel, relevan, dan terpercaya.

Wakil Pemimpin Redaksi (Wapimred) Okezone.com, Bernadetha, menyampaikan, bahwa pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan pembaca setia dan audiens Okezone.com di berbagai platform digital.

"Penghargaan ini tidak akan kami bisa dapatkan tanpa dukungan dari pembaca setia Okezone.com dan seluruh audience kami dari berbagai platform digital,’’ujarnya.

‘’Penghargaan ini akan terus memotivasi kami untuk menghadirkan konten yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerahkan dan mengedukasi," lanjutnya.

Detha -- panggilan akrabnya -- menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan juga menjadi pemantik semangat bagi seluruh tim, baik dari sisi redaksi maupun manajemen, untuk terus meningkatkan kualitas dan standar kerja ke depan.

okezone

"Tentunya penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi pemantik semangat kolektif kami, baik dari sisi redaksi dan manajemen untuk melangkah lebih jauh dengan standar yang lebih tinggi dan visi yang lebih kuat," ungkapnya.

Okezone.com kata Detha, berkomitmen untuk terus memperkuat konten orisinal, baik di portal berita maupun di berbagai kanal digital.

Selain itu, Okezone.com juga berencana menghadirkan lebih banyak kegiatan dan event yang menyasar generasi muda.

 

