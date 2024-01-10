Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perwira Angkatan Laut AS Dipenjara karena Sebarkan Informasi Militer yang Sensitif ke China

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |15:19 WIB
Perwira Angkatan Laut AS Dipenjara karena Sebarkan Informasi Militer yang Sensitif ke China
Pelaut Angkatan Laut AS dipenjara karena sebarkan informasi militer yang sensitif ke China (Foto: BOL News)
A
A
A

CHINA – Seorang pelaut Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) yang mengaku memberikan informasi militer sensitif ke China atau Tiongkok telah dipenjara lebih dari dua tahun.

Wenheng Zhao, 26 tahun, mengaku bersalah pada Oktober tahun lalu karena memberikan informasi kepada intelijen Tiongkok untuk tujuan suap.

Zhao adalah seorang perwira yang bekerja di pangkalan angkatan laut California.

Dia menyampaikan informasi tentang latihan militer, perintah operasional, dan infrastruktur penting dari tahun 2021 hingga 2023.

Secara khusus, ia memberikan informasi tentang latihan skala besar Angkatan Laut AS di kawasan Indo-Pasifik, serta diagram kelistrikan dan cetak biru sistem radar yang berlokasi di pangkalan AS di pulau Okinawa, Jepang.

Pangkalan Angkatan Laut AS di Okinawa sangat penting bagi operasinya di Asia. AS telah menjadikan apa yang mereka sebut sebagai kawasan “Indo-Pasifik” sebagai prioritas keamanan utama, dan dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya memperkuat aliansi di sana untuk melawan kehadiran militer Tiongkok yang semakin meningkat.

Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah memperluas latihan angkatan laut yang dilakukannya dengan sekutu di wilayah tersebut. Namun, pihak berwenang AS tidak memberikan indikasi bahwa informasi mengenai latihan angkatan laut negara lain telah dibobol.

Departemen Kehakiman AS mengatakan Zhao, yang memiliki izin keamanan dan bekerja di Pangkalan Angkatan Laut Ventura County di Port Hueneme, secara khusus memasuki instalasi militer dan angkatan laut yang dibatasi untuk mengumpulkan dan mencatat informasi.

Halaman:
1 2 3
      
