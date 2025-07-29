Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana

Kepala Kuil Shaolin Shi Yongxin diselidik otoritas terkait atas dugaan penggelapan dana kuil dan hubungan tak pantas dengan sejumlah perempuan. (Foto: Global Times).

BEIJING – Skandal penggelapan dana dan hubungan seksual yang dilakukan Kepala Kuil Shaolin Shi Yongxin mengguncang China. Shi segera dicopot dari jabatannya oleh otoritas tertinggi Budha di Beijing akibat perangai buruk dan sangat memalukan itu.

Kuil Shaolin yang dikenal sebagai rumah kelahiran kungfu, dalam pernyataanya menyebutkan Shi Yongxin, yang dikenal sebagai ‘Biksu CEO’ karena mendirikan puluhan perusahaan di luar negeri, diduga menggelapkan dana proyek dan aset kuil. Biara juga mengatakan bahwa Shi telah "melanggar ajaran Buddha secara serius", termasuk dengan diduga terlibat dalam "hubungan yang tidak pantas" dengan banyak perempuan.

Asosiasi Buddha China yang diawasi oleh Partai Komunis (partai penguasa), mengatakan pada Senin (28/7/2025) bahwa mereka akan membatalkan sertifikat penahbisan Shi.

"Tindakan Shi Yongxin sangat buruk, sangat merusak reputasi komunitas Buddha, dan mencemarkan nama baik para biksu," kata asosiasi tersebut dalam sebuah pernyataan daring dikutip dari South China Morning Post.

Siapa sesungguhnya Shi Yongxin?

1. Berguru sejak Remaja

Shi Yongxin terlahir dengan nama Liu Yingcheng di Yingshang, Provinsi Anhui pada 1965. Atas permintaan orangtuanya, dia memasuki kehidupan monastik di Kuil Shaolin pada usia 16 tahun.

Di Kuil Shaolin dia belajar pada Kepala Biara generasi ke-29, Shi Xingzheng. Pada tahun 1987, setelah Xingzheng meninggal dunia, Shi mengambil alih peran gurunya, mengambil alih jabatan direktur komite manajemen Biara Shaolin, dan secara komprehensif memimpin urusan biara.