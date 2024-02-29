5 Kekayaan Alam Somalia yang Dieksploitasi Asing

SOMALIA - Somalia adalah negara yang terletak di Afrika, yang dikenal memiliki garis pantai terpanjang di antara negara-negara di daratan Afrika.

Melansir Britannica, Somalia memiliki kondisi geografis yang ekstrem, dengan mayoritas wilayahnya kering dan panas serta ditutupi oleh sabana semak dan semi-gurun.

Penduduknya telah mengembangkan strategi ekonomi yang sesuai dengan tantangan lingkungan yang mereka hadapi. Walaupun ada zona pesisir, pegunungan di utara, dan beberapa lembah sungai, mayoritas wilayahnya datar tanpa hambatan sehingga tidak membatasi gerak penduduk dan ternak.

Sejauh ini, tiga per lima perekonomian Somalia bergantung pada pertanian. Walaupun demikian, kegiatan ekonomi yang diutamakan yakni peternakan.

Diketahui penghasilan dari ternak bernilai tinggi, melebihi hasil pertanian tanaman pangan yang dapat tumbuh empat kali lipat dan menghasilkan sekitar tiga perlima devisa Somalia.

Tidak hanya itu, Somalia memiliki ragam sumber daya alam (SDA) yang nyatanya belum dimanfaatkan. Mengutip World Atlas, Somalia memiliki SDA seperti bijih besi, uranium, tembaga, timah, bauksit, gipsum, garam, dan gas alam.

Kendati demikian, sumber daya yang ada sebagian besar masih belum dimanfaatkan secara baik. Hal ini dikarenakan buruknya infrastruktur dan terjadinya perang saudara. Akibatnya kekayaan tersebut dieksploitasi oleh beberapa pihak asing.