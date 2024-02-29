Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Kekayaan Alam Somalia yang Dieksploitasi Asing

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |15:58 WIB
5 Kekayaan Alam Somalia yang Dieksploitasi Asing
5 kekayaan alam Somalia yang dieksploitasi asing (Foto: World Atlas)
A
A
A

SOMALIA - Somalia adalah negara yang terletak di Afrika, yang dikenal memiliki garis pantai terpanjang di antara negara-negara di daratan Afrika.

Melansir Britannica, Somalia memiliki kondisi geografis yang ekstrem, dengan mayoritas wilayahnya kering dan panas serta ditutupi oleh sabana semak dan semi-gurun.

Penduduknya telah mengembangkan strategi ekonomi yang sesuai dengan tantangan lingkungan yang mereka hadapi. Walaupun ada zona pesisir, pegunungan di utara, dan beberapa lembah sungai, mayoritas wilayahnya datar tanpa hambatan sehingga tidak membatasi gerak penduduk dan ternak.

Sejauh ini, tiga per lima perekonomian Somalia bergantung pada pertanian. Walaupun demikian, kegiatan ekonomi yang diutamakan yakni peternakan.

Diketahui penghasilan dari ternak bernilai tinggi, melebihi hasil pertanian tanaman pangan yang dapat tumbuh empat kali lipat dan menghasilkan sekitar tiga perlima devisa Somalia.

Tidak hanya itu, Somalia memiliki ragam sumber daya alam (SDA) yang nyatanya belum dimanfaatkan. Mengutip World Atlas, Somalia memiliki SDA seperti bijih besi, uranium, tembaga, timah, bauksit, gipsum, garam, dan gas alam.

Kendati demikian, sumber daya yang ada sebagian besar masih belum dimanfaatkan secara baik. Hal ini dikarenakan buruknya infrastruktur dan terjadinya perang saudara. Akibatnya kekayaan tersebut dieksploitasi oleh beberapa pihak asing.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/18/3003092/mengapa-samosa-dilarang-untuk-dimakan-di-somalia-b8owDLXKX2.jpg
Mengapa Samosa Dilarang untuk Dimakan di Somalia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989577/kenapa-somalia-tidak-aman-NxfYbpFxJj.jpg
Kenapa Somalia Tidak Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/18/2972867/mengapa-negara-somalia-miskin-SwqrJmkDmV.jpg
Mengapa Negara Somalia Miskin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/18/2959231/mengapa-di-somalia-banyak-perompak-laut-sos7ZpFQ8B.jpg
Mengapa di Somalia Banyak Perompak Laut?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/18/2954260/2-pelaut-angkatan-laut-as-hilang-di-lepas-pantai-somalia-L1Mznv68QK.jpg
2 Pelaut Angkatan Laut AS Hilang di Lepas Pantai Somalia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/18/2927490/korban-meningkat-banjir-somalia-tewaskan-hampir-100-orang-wtb5f7Bmcr.jpg
Korban Meningkat, Banjir Somalia Tewaskan Hampir 100 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement