HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengapa Negara Somalia Miskin?

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |15:58 WIB
Mengapa Negara Somalia Miskin?
Mengapa negara Somalia miskin? (Foto: Concern Worldwide)
SOMALIA - Somalia adalah salah satu negara termiskin di Afrika. Hampir 70% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yang didefinisikan sebagai pendapatan kurang dari USD2,15 atau setara dengan Rp33.662 per hari, dan daerah pedesaan lebih banyak dihuni oleh penggembala nomaden.

Melansir Concern Worldwide, sekitar 1,8 juta anak menderita kekurangan gizi akut. Antara Januari dan November 2022, setidaknya 1.049 anak meninggal karena kelaparan di puskesmas dan rumah sakit, dan masih banyak lagi yang meninggal tanpa tercatat.

Malnutrisi harus segera diatasi, tidak hanya untuk meningkatkan kelangsungan hidup mereka yang terkena dampaknya, tetapi juga karena pengalaman kelaparan yang dialami seorang anak selama dua tahun pertama kehidupannya dapat berdampak sangat negatif dan bertahan lama terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual mereka seiring pertumbuhan mereka.

Selama beberapa dekade, Somalia menderita kekurangan dana infrastruktur dan kemiskinan ekstrem. Kelaparan yang terjadi baru-baru ini memperburuk infrastruktur yang sudah lemah dan mewujudkan tantangan sosial yang berat.

Orang dewasa yang selamat dari malnutrisi pada masa kanak-kanak cenderung lebih pendek, kurus, memiliki kepadatan tulang dan otot yang lebih rendah, serta prestasi akademis yang lebih buruk.

