Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Yahya: Rapat Syuriyah Tidak Berwenang Berhentikan Ketum PBNU

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |05:24 WIB
Gus Yahya: Rapat Syuriyah Tidak Berwenang Berhentikan Ketum PBNU
Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan rapat harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepengurusan di tubuh organisasi. Rapat tersebut memiliki batasan yang telah diatur secara jelas dalam AD/ART.

“Nah, karena memang apabila dikaitkan dengan pemberhentian mandataris maka rapat harian Syuriyah tidak memiliki legal standing karena rapat harian Syuriyah tidak berhak, tidak berhak memberhentikan mandataris, itu masalahnya,” kata Yahya atau biasa dipanggil Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.

Menurut Gus Yahya, rekomendasi yang muncul dari rapat harian Syuriyah tidak dapat dijalankan secara hukum. Ia menilai keputusan tersebut justru menimbulkan kegaduhan di internal organisasi.

“Yang ada cuma ya keributan-keributan yang tidak jelas arahnya, dan itu bisa dilihat dengan gamblang sekali. Maka para kiai yang hadir pada malam hari ini menyadari hal itu, melihat bahwa tidak ada arah yang maslahat,” jelasnya.

Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam dinamika ini berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Langkah itu, menurutnya, diperlukan agar tidak terjadi fitnah yang memperkeruh keadaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185265/pbnu-bwyQ_large.jpeg
Viral Video Gus Yahya Bicara Diberhentikan Rais Aam Beredar di Tengah Kabar Pemakzulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176818/kh_yahya_cholil_staquf-6Dxj_large.jpg
PBNU Ajak Santri dan Warga NU Tak Kecil Hati Hadapi Penghinaan Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149978/pbnu-1zus_large.jpg
Ketum PBNU Gus Yahya Temui Prabowo di Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124378/pbnu-v7jI_large.jpg
Peduli Disabilitas, PBNU Gelar Pelatihan Guru Alquran Bahasa Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/337/3120146/kh_said_aqil_siradj-OX48_large.jpeg
PBNU Minta Doakan Kesembuhan KH Said Aqil yang Sedang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/337/3111261/harlah_nu-urWB_large.jpg
Menag: NU Pilar Utama Jaga Persatuan dan Keharmonisan Bangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement