Wanita Tanpa Busana Diduga Hina Alquran, Bareskrim Buru Pelaku!

JAKARTA – Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita tanpa busana yang diduga melakukan penistaan agama dengan meludahi dan menghina Alquran.

Dalam video yang dibagikan akun X @dhemit_is_back, tampak wanita tersebut mengenakan kerudung hitam namun dalam kondisi tanpa busana. Ia terlihat memegang Al-Quran lalu beberapa kali meludahi kitab suci tersebut.

“Ini tuh barang sok suci ya,” ucap wanita itu dalam video.

Wanita tersebut juga terdengar melantunkan ayat suci sambil menyisipkan kata-kata bernada vulgar. Unggahan itu turut menandai pihak kepolisian.

“Halo @CCICPolri mohon atensinya, terutama wilayah Jawa Timur. Kalau kami spill, takut massa yang bergerak,” tulis keterangan akun tersebut.