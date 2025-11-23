Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Tanpa Busana Diduga Hina Alquran, Bareskrim Buru Pelaku!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |13:30 WIB
Wanita Tanpa Busana Diduga Hina Alquran, Bareskrim Buru Pelaku!
Bareskrim Buru Pelaku Penghina Alquran (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita tanpa busana yang diduga melakukan penistaan agama dengan meludahi dan menghina Alquran.

Dalam video yang dibagikan akun X @dhemit_is_back, tampak wanita tersebut mengenakan kerudung hitam namun dalam kondisi tanpa busana. Ia terlihat memegang Al-Quran lalu beberapa kali meludahi kitab suci tersebut.

“Ini tuh barang sok suci ya,” ucap wanita itu dalam video.

Wanita tersebut juga terdengar melantunkan ayat suci sambil menyisipkan kata-kata bernada vulgar. Unggahan itu turut menandai pihak kepolisian.

“Halo @CCICPolri mohon atensinya, terutama wilayah Jawa Timur. Kalau kami spill, takut massa yang bergerak,” tulis keterangan akun tersebut.

 

