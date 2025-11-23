Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Guyur sejak Pagi hingga Sore

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |06:23 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Guyur sejak Pagi hingga Sore
Cuaca hujan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jabodetabek pada Minggu, 23 November 2025 akan didominasi kondisi berawan tebal dan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. 

Masyarakat diminta tetap waspada karena potensi hujan disertai kilat maupun angin kencang dapat terjadi menjelang siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, wilayah Jabodetabek masih akan diliputi berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan diprakirakan turun di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Bogor. 

Sementara itu, hujan berintensitas sedang berpeluang mengguyur Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Bogor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Cuaca Hujan Hujan Jabodetabek
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185452//cuaca-DN9V_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185432//gelombang_tinggi-5Rir_large.jpg
Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/340/3185322//gempa_bumi-a62K_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185179//gempa-TU4v_large.jpg
Gempa Berkekuatan M3,4 Guncang Nias Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185111//cuaca_di_jabodetabek-7zsk_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Waspada Hujan Disertai Petir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185116//gempa_jembrana_bali-m1fb_large.jpg
Gempa Guncang Jembrana Bali, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement