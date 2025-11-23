Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Guyur sejak Pagi hingga Sore

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jabodetabek pada Minggu, 23 November 2025 akan didominasi kondisi berawan tebal dan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah.

Masyarakat diminta tetap waspada karena potensi hujan disertai kilat maupun angin kencang dapat terjadi menjelang siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, wilayah Jabodetabek masih akan diliputi berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan diprakirakan turun di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Bogor.

Sementara itu, hujan berintensitas sedang berpeluang mengguyur Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Bogor.