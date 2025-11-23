Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tolak Mundur sebagai Ketum PBNU, Gus Yahya: Saya Dapat Amanat 5 Tahun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |14:25 WIB
Tolak Mundur sebagai Ketum PBNU, Gus Yahya: Saya Dapat Amanat 5 Tahun
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (foto: dok ist)
JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya. Sikap itu disampaikan setelah munculnya Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang meminta dirinya mundur dari posisi Ketum.

“Saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur, karena saya mendapatkan amanat dari muktamar itu lima tahun,” ujar Gus Yahya kepada wartawan, Minggu (23/11/2025).

Gus Yahya menegaskan, komitmennya untuk menuntaskan masa jabatan sesuai amanat Muktamar NU. “Saya mendapatkan amanat dari muktamar itu lima tahun dan akan saya jalani selama lima tahun. Insya Allah saya sanggup,” katanya.

Sebelumnya, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar meminta Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum. Permintaan tersebut tertuang dalam kesimpulan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada Kamis (20/11/2025).

“Berdasarkan musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Ketua Rais Aam memutuskan KH Yahya Cholil Staquf mundur sebagai Ketua Umum PBNU,” demikian bunyi petikan risalah rapat yang ditandatangani Rais Aam PBNU, dikutip Jumat (21/11/2025).

 

