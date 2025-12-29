Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU Bertemu, Gus Ipul: Alhamdulillah Kita Guyub Rukun

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |06:13 WIB
Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU Bertemu, Gus Ipul: Alhamdulillah Kita Guyub Rukun
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pertemuan antara Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan serta menjaga keharmonisan di internal kepengurusan NU.

Silaturahmi Syuriyah–Tanfidziyah tersebut berlangsung di Pesantren Miftachussunnah, Jalan Kadungtarukan Nomor 100, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu 28 Desember 2025. Gus Ipul menjelaskan, kegiatan utama pertemuan itu diisi dengan pembacaan shalawat dan makan bersama.

"Alhamdulillah hari ini kita bisa guyub, rukun, makan bersama, shalawatan. Soal ke depan bagaimana, nanti akan ada penjelasan lanjutan," kata Gus Ipul, Senin (29/12/2025).

Gus Ipul juga menjelaskan, terkait Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama masih menunggu keterangan resmi dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Ia mengimbau seluruh warga Nahdliyin untuk bersabar dan menunggu pernyataan resmi dari kedua tokoh tersebut.

“Soal Muktamar nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Untuk waktunya, menunggu penjelasan dari Kiai Miftach dan Gus Yahya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
