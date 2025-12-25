Seruan Islah dari Lirboyo, PBNU Pilih Jalan Muktamar untuk Akhiri Polemik

JAKARTA - Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama jajaran Mustasyar PBNU resmi digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (25/12/2025). Rapat tersebut menjadi momentum penting dalam upaya penyelesaian konflik internal yang tengah melanda PBNU.

Rapat konsultasi tersebut diinisiasi oleh Syuriyah PBNU dan dihadiri langsung oleh Rais ‘Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar beserta jajaran Pengurus Syuriyah PBNU. Hadir pula Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf bersama unsur Pengurus Tanfidziyah PBNU.

Sementara dari unsur Mustasyar PBNU, sejumlah tokoh sepuh NU turut hadir, di antaranya KH. Ma’ruf Amin, KH. Anwar Manshur, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Abdullah Ubab Maimoen, dan KH. Machasin.

Juru Bicara sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH. Abdul Muid Shohib (Gus Muid) mengatakan, forum menetapkan bahwa Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama harus diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya.

"Harus diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya. Pelaksanaan Muktamar akan diprakarsai bersama oleh Rais ‘Aam PBNU dan Ketua Umum PBNU dengan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh NU, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan," kata Gus Muid.