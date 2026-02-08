Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Pria Bawa Mayat Terbungkus Karung Terekam CCTV di Jakbar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |10:03 WIB
Viral! Pria Bawa Mayat Terbungkus Karung Terekam CCTV di Jakbar
Viral! Pria Bawa Mayat Terbungkus Karung Terekam CCTV di Jakbar
A
A
A

JAKARTA – Warga kawasan permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat, dibuat resah oleh aksi seorang pria yang diduga membawa mayat terbungkus karung plastik, Minggu (8/2/2026).

Aksi pria misterius tersebut terekam kamera CCTV di Jalan Krendang Selatan, Tambora. Dalam rekaman video viral, pria itu terlihat memanggul sebuah karung plastik berukuran besar saat melintas di area permukiman warga.

Warga menduga karung plastik yang dibawa pria tersebut berisi jasad manusia. Kecurigaan itu muncul setelah sejumlah warga mengaku melihat bagian dari isi karung menyerupai organ tubuh manusia, yang diduga kaki.

Salah satu warga setempat, Aan, mengaku resah dengan kejadian tersebut. Menurutnya, keberadaan pria misterius yang membawa karung plastik mencurigakan itu menimbulkan ketakutan di lingkungan warga.

“Warga jadi takut karena karungnya mencurigakan, apalagi katanya terlihat seperti kaki manusia,” ujar Aan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
penemuan mayat viral Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/340/3195984/mayat-bmBS_large.jpg
Mayat Pria Tanpa Busana Ditemukan di Parit Kebun Pangalengan Bandung, Ada Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193174/garis_polisi-tGPg_large.jpg
Geger Satu Keluarga Ditemukan Tewas dalam Rumah Kontrakan di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement