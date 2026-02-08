Viral! Pria Bawa Mayat Terbungkus Karung Terekam CCTV di Jakbar

JAKARTA – Warga kawasan permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat, dibuat resah oleh aksi seorang pria yang diduga membawa mayat terbungkus karung plastik, Minggu (8/2/2026).

Aksi pria misterius tersebut terekam kamera CCTV di Jalan Krendang Selatan, Tambora. Dalam rekaman video viral, pria itu terlihat memanggul sebuah karung plastik berukuran besar saat melintas di area permukiman warga.

Warga menduga karung plastik yang dibawa pria tersebut berisi jasad manusia. Kecurigaan itu muncul setelah sejumlah warga mengaku melihat bagian dari isi karung menyerupai organ tubuh manusia, yang diduga kaki.

Salah satu warga setempat, Aan, mengaku resah dengan kejadian tersebut. Menurutnya, keberadaan pria misterius yang membawa karung plastik mencurigakan itu menimbulkan ketakutan di lingkungan warga.

“Warga jadi takut karena karungnya mencurigakan, apalagi katanya terlihat seperti kaki manusia,” ujar Aan.