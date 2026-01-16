Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Kali Ciliwung, Wajahnya Luka Lebam

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |17:12 WIB
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Mengambang di Kali Ciliwung, Wajahnya Luka Lebam
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di aliran Kali Ciliwung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/1/2026). Penyelidikan dan pemeriksaan awal polisi menemukan ada luka lebam di wajah jasad tersebut.

"Identitas korban Mr X, jenis kelamin laki-laki. Hasil Tim Identifikasi menemukan adanya luka lebam di wajah korban," kata Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi, kepada wartawan, Jumat (16/1/2026).

Menurut keterangan Nurma Dewi, jasad ditemukan sekitar pukul 08.45 WIB. Ia menerangkan, jasad korban pertama kali diketahui oleh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PJLP) Badan Air saat melakukan patroli rutin di wilayah Lenteng Agung.

"Selanjutnya, salah seorang saksi, Abdulrahman, melaporkan kepada Bapak Ukat via telepon selaku pengawas," ujarnya.

 

