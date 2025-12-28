Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Silaturahmi Syuriyah-Tanfidziyah PBNU, Gus Yahya: Semua Kembali seperti Semula

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |22:59 WIB
Silaturahmi Syuriyah-Tanfidziyah PBNU, Gus Yahya: Semua Kembali seperti Semula
Silaturahmi Syuriyah-Tanfidziyah PBNU (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan isi pertemuan antara jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU yang berlangsung di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Jalan Kedungtarukan Nomor 100, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (28/12/2025).

Dikutip dari laman resmi NU, pertemuan itu diisi dengan pembacaan selawat bersama sebagai upaya memperkuat ikatan batin dan kebersamaan di internal organisasi.

“Semua hal yang menjadi persoalan kita anggap sudah lewat, sudah tidak ada, dan kita kembali lagi kepada kebersamaan. Pokoknya semua kembali bersama seperti semula,” kata Gus Yahya.

Ia menegaskan kebersamaan tersebut merupakan kelanjutan dari komitmen yang telah disepakati sebelumnya. “Dulu kita berangkat bersama-sama, kita akan terus berjalan bersama-sama sampai akhir sebagaimana kesepakatan dan mandat dari pertemuan Lirboyo pada hari Kamis yang lalu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PBNU Rumadi Ahmad mengungkapkan suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh kegembiraan. Menurutnya, seluruh peserta menunjukkan ekspresi kebersamaan yang kuat.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
NU gus yahya PBNU
