INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gus Yahya Tolak Dimakzulkan dari Ketum PBNU: Keputusan Rais Aam Tak Sah!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |10:49 WIB
Gus Yahya Tolak Dimakzulkan dari Ketum PBNU: Keputusan Rais Aam Tak Sah!
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Video Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), diberhentikan oleh Rais Aam saat sedang berbicara, beredar di tengah isu pemakzulan dirinya. Dalam video itu, terlihat Gus Yahya tengah memimpin rapat virtual bersama jajaran pengurus PBNU.

Gus Yahya yang tampil mengenakan busana muslim dan peci hitam, berbicara mengenai keputusan sepihak Rais Aam PBNU yang mencopot dirinya dari jabatan Ketua Umum PBNU.

“Saya, kalau boleh memakai istilah yang lebih tandas, dengan memanipulasi posisi Syuriyah, dalam hal ini Rais Aam untuk membuat keputusan sepihak memberhentikan Ketua Umum,” kata Gus Yahya dalam video yang beredar, Sabtu (22/11/2025).

Ia menambahkan, pertemuan Syuriyah digelar sejak sore hingga malam hari, dan dalam forum itulah muncul kehendak untuk memberhentikan dirinya.

Menurutnya, sejumlah narasi telah disiapkan untuk menjustifikasi pencopotan tersebut, namun ia mengaku tidak pernah diberi kesempatan melakukan klarifikasi secara terbuka.

“Keputusannya adalah keputusan sepihak oleh Syuriyah, dalam hal ini Rais Aam,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
