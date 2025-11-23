Viral Pria Bawa Mobil Barang Bukti Ngaku Anak Propam, Ini Penjelasan Polda Metro

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video menampilkan seorang pria diduga menggunakan mobil yang merupakan barang bukti milik polsek. Mobil itu digunakannya untuk bepergian. Pria tersebut mengaku anak dari anggota Propam Polda Metro Jaya.

1. Viral Pria Bawa Mobil Barang Bukti Ngaku Anak Propam

Dari video tersebut, tampak seorang pria mengenakan kemeja dan celana berwarna hitam mengatakan mobil yang ia gunakan barang bukti milik Polsek, lengkap dengan surat-surat.

Bahkan, pria tersebut menyatakan, barang bukti tersebut dipinjam ayahnya, yang diduga anggota Propam Polda Metro Jaya.

“BB (barang bukti) BB Polsek, ini ada BB-nya. Ada surat BB-nya, surat pinjam BB-nya. Dipinjam oleh bapak saya, bapak saya Propam di Polda Metro,” ujar dia.

“Ya kita mau konfirmasi aja, yaudah kita enggak salah dong,” ucap pria yang merekam video itu.

“Iya konfirmasi, konfirmasi aja, jangan ngecek-ngecek juga,” timpal pria yang mengaku ayahnya adalah anggota Propam.

Dalam narasi yang beredar, disebutkan kejadian terungkap setelah pria yang mengaku anak anggota Propam Polda Metro Jaya itu terlibat cekcok dengan sejumlah orang diduga debt collector di area parkiran salah satu mal di Bogor.