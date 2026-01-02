Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Wanita Ini Jadi Korban Pelecehan di Transjakarta, Pelaku Elus Paha Korban saat Tidur

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |13:55 WIB
Viral! Wanita Ini Jadi Korban Pelecehan di Transjakarta, Pelaku Elus Paha Korban saat Tidur
Viral! Wanita Ini Jadi Korban Pelecehan di Transjakarta
A
A
A

JAKARTA -Seorang wanita penumpang TransJakarta diduga menjadi korban pelecehan di rute Balai Kota-Pantai Indah Kapuk (PIK). Peristiwa ini viral di media sosial.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani menyesalkan adanya tindakan pelecehan yang dialami salah satu penumpang Transjakarta.

“Transjakarta sangat prihatin dan menyesalkan dugaan tindakan pelecehan yang terjadi pada Rabu, 31 Desember 2025, sekitar pukul 11.30 WIB di bus rute 1A,” kata Ayu saat dihubungi, Jumat (2/1/2026).

Ayu menerangkan, setelah menerima laporan, pihaknya berkomunikasi untuk memastikan kondisi korban.

“Lebih dari sekadar simpati, Transjakarta juga berkomitmen penuh untuk membersamai dan mendukung korban dalam menempuh jalur hukum.   Kami percaya bahwa keamanan adalah hak setiap individu,” ujar dia.

Ayu juga mengajak seluruh pelanggan untuk saling menjaga dan peduli terhadap sesama pelanggan Transjakarta.

“Jangan ragu untuk segera melaporkan segala bentuk tindakan yang mengganggu kenyamanan kepada petugas kami di lapangan atau melalui call center 1500-102,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
