HOME NEWS NASIONAL

Berbelasungkawa, Panglima TNI: Semangat Juang Kopda Rico Akan Terus Hidup Jaga Perdamaian Dunia!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |19:23 WIB
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan belasungkawa atas gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL, Kopda Rico Pramudia akibat serangan di Lebanon selatan pada akhir Maret 2026 lalu.

Ucapan belasungkawa itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Pusat Penerangan TNI @puspentni pada Sabtu (25/4/2026).

“Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto beserta seluruh jajaran menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit terbaik bangsa, Kopda Rico Pramudia, dalam tugas sebagai bagian dari Satgas Yonmek TNI Kontingen Garuda XXIII-S/UNIFIL di Lebanon,” tulis keterangan Puspen TNI.

Dalam keterangan itu, pengabdian, keberanian hingga dedikasi almarhum menjadi teladan bagi seluruh prajurit dan bangsa Indonesia.

“Gugurnya beliau adalah kehilangan besar, namun semangat juangnya akan terus hidup sebagai inspirasi dalam menjaga perdamaian dunia,” ujar Jenderal Kopassus tersebut.

“Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Jasa dan pengorbananmu abadi untuk negeri,” pungkasnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214659/tni-MVRN_large.jpg
Profil Praka Rico Pramudia, Prajurit TNI Keempat yang Gugur di Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214552/praka_rico_pramudia-XAMt_large.jpg
Satu Lagi Prajurit TNI Gugur di Lebanon Usai Jalani Perawatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214439/tni-u4kU_large.jpg
Gatot Nurmantyo hingga Andika Perkasa Temui Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/340/3214410/tni-tMFz_large.jpg
Prajurit TNI Tembus Daerah Terisolir, Bangun Jalan Desa hingga Buat Jembatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214407/tni-2UGN_large.jpg
Peradilan Militer Dianggap Keras dan Hukumannya Sangat Berat, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214355/tni-etyG_large.jpg
Kisah Jenderal Tempur TNI Jadi Tentara karena Boneka Jailangkung, Karier Militernya Moncer!
