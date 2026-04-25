Panglima TNI: Semangat Juang Kopda Rico Akan Terus Hidup Jaga Perdamaian Dunia!

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan belasungkawa atas gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL, Kopda Rico Pramudia akibat serangan di Lebanon selatan pada akhir Maret 2026 lalu.

Ucapan belasungkawa itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Pusat Penerangan TNI @puspentni pada Sabtu (25/4/2026).

“Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto beserta seluruh jajaran menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit terbaik bangsa, Kopda Rico Pramudia, dalam tugas sebagai bagian dari Satgas Yonmek TNI Kontingen Garuda XXIII-S/UNIFIL di Lebanon,” tulis keterangan Puspen TNI.

Dalam keterangan itu, pengabdian, keberanian hingga dedikasi almarhum menjadi teladan bagi seluruh prajurit dan bangsa Indonesia.

“Gugurnya beliau adalah kehilangan besar, namun semangat juangnya akan terus hidup sebagai inspirasi dalam menjaga perdamaian dunia,” ujar Jenderal Kopassus tersebut.

“Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Jasa dan pengorbananmu abadi untuk negeri,” pungkasnya.