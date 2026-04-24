Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peradilan Militer Dianggap Keras dan Hukumannya Sangat Berat, Ternyata Ini Alasannya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |11:34 WIB
Prajurit TNI/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Peradilan militer sering dipersepsikan sebagai lembaga hukum yang keras, bahkan dianggap kejam. Persepsi ini muncul karena adanya ancaman hukuman berat seperti penjara seumur hidup hingga hukuman mati dalam berbagai putusannya.

Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting mengatakan, militer dirancang untuk bekerja dalam situasi ekstrem, situasi hidup dan mati, perang dan krisis, di mana kesalahan kecil dapat berujung pada kehancuran besar.

“Hukum militer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan negara,” ujar Selamat saat diskusi publik bertajuk "Mengapa Peradilan Militer Itu Kejam?”, di Jakarta, dikutip, Jumat (24/4/2026).

Berbeda dengan masyarakat sipil, militer menuntut kepastian dan ketepatan absolut. Seorang prajurit, sejak awal, pada dasarnya telah terikat pada “kontrak mati” sebuah konsekuensi bahwa tugas yang dijalankan tidak mengenal kompromi dalam kondisi tertentu.

“Fondasi utama militer adalah disiplin dan rantai komando. Dalam sistem ini, perintah atasan bukan sekadar instruksi, melainkan elemen strategis yang menentukan keberhasilan operasi,’’ ujarnya.

“Jika perintah dapat ditawar, diabaikan, atau dilanggar tanpa konsekuensi tegas, maka yang runtuh bukan hanya disiplin individu, tetapi seluruh sistem pertahanan negara,” lanjutnya.

Menurutnya, dalam situasi tempur, keterlambatan sekecil apa pun dapat menggagalkan strategi, membahayakan pasukan, bahkan mengancam kedaulatan negara.

Oleh karena itu, hukum militer dibangun di atas prinsip-prinsip yang cenderung absolut tanpa ruang toleransi terhadap pelanggaran yang berpotensi sistemik.

“Beratnya hukuman dalam peradilan militer sering kali menjadi sorotan. Namun, jika dilihat dari konteks operasionalnya, hal ini memiliki dasar rasional,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214355/tni-etyG_large.jpg
Kisah Jenderal Tempur TNI Jadi Tentara karena Boneka Jailangkung, Karier Militernya Moncer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213527/tni-N8Yv_large.jpg
12 Warga Sipil Tewas, Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi terhadap OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213223/tni-oeiH_large.jpg
Bocah Tewas Ditembak di Papua, TNI: Tidak Ada Keterlibatan Prajurit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/340/3213187/tni-0NZJ_large.jpg
Cerita Prajurit TNI Taklukkan Rimba Borneo Evakuasi 8 Jasad Korban Helikopter Jatuh di Sekadau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/337/3213129/tni-KnkH_large.jpg
104 Prajurit TNI AD Dikirim ke Pakistan Ikuti Pendidikan Perang hingga Intelijen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211954/tni-aogK_large.jpg
Lima Satker Raih WBK, Jenderal Kopassus: TNI Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement