Rekam Jejak Letjen Djon Afriandi, Jenderal Kopassus Peraih Adhi Makayasa yang Miliki Brevet Langka

JAKARTA – Letjen TNI Djon Afriandi merupakan salah satu tokoh militer penting di Indonesia. Saat ini dia menjabat sebagai Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus).

Djon Afriandi menjadi lulusan terbaik Akademi Militer 1995 dan menerima penghargaan Adhi Makayasa yang mencerminkan keunggulan dalam aspek akademik, fisik, dan kepemimpinan militer.

Dilansir Okezone dari beragam sumber, Rabu (22/4/2026), Pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat pada 14 Juni 1972 ini malang melintang di Korps Baret Merah Kopassus.

Profil Letjen Djon Afriandi

Djon mengawali karier militernya dengan menjadi Danton 3/2 Yon 13 Grup 1 Kopassus (1997). Dilanjutkan menjadi Danton 2/2 Yon 13 Grup 1 Kopassus (1997), Danton 2/1 Yon 11 Grup 1 Kopassus (1998), dan Danton 1/1 Yon 11 Grup 1 Kopassus (1998).

Hampir 14 tahun bertugas di Kopassus, Djon Afriandi mendapat tugas baru pada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Master of Science in Defense Analysis from Naval Postgraduate School (NPS) USA ini mengemban amanat sebagai Danden 1 Grup A Paspampres (2011-2013).

Djon mendapat promosi menjadi Wadan Grup A Paspampres. Pemilik Brevet Kualifikasi Komando Kopassus itu kembali ke rumah lamanya dengan menjabat sebagai Asisten Operasi (Asops) Danjen Kopassus. Selanjutnya dia diplot sebagai Komandan Grup 1/Kopassus pada 2017.