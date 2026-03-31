Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

UNIFIL Selidiki Serangan yang Tewaskan Prajurit TNI di Lebanon

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |16:25 WIB
Pasukan perdamaian UN (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) disebut tengah menginvestigasi serangan yang mengakibatkan gugurnya prajurit TNI di Lebanon Selatan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono saat menyampaikan duka atas gugurnya Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

"Untuk mengetahui penyebab insiden tersebut, UNIFIL saat ini sedang melaksanakan investigasi," kata Donny, Selasa (31/3/2026).

Ia menyebutkan, TNI terus memonitor perkembangan situasi serta menyiapkan langkah-langkah kontinjensi menghadapi dinamika di daerah misi Lebanon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209763//tni-rZkf_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement