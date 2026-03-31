UNIFIL Selidiki Serangan yang Tewaskan Prajurit TNI di Lebanon

JAKARTA – United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) disebut tengah menginvestigasi serangan yang mengakibatkan gugurnya prajurit TNI di Lebanon Selatan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono saat menyampaikan duka atas gugurnya Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

"Untuk mengetahui penyebab insiden tersebut, UNIFIL saat ini sedang melaksanakan investigasi," kata Donny, Selasa (31/3/2026).

Ia menyebutkan, TNI terus memonitor perkembangan situasi serta menyiapkan langkah-langkah kontinjensi menghadapi dinamika di daerah misi Lebanon.