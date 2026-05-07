Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Bersama 12 Negara Kecam Serangan Biadab Israel ke Kapal Global Sumud Flotilla

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |09:33 WIB
Indonesia Bersama 12 Negara Kecam Serangan Biadab Israel ke Kapal Global Sumud Flotilla
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Kapal Global Sumud Flotilla/ist
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama 12 Menteri Luar Negeri sahabat mengecam serangan Israel terhadap kapal bantuan yang berlayar menuju Gaza, Global Sumud Flotilla yang juga membawa ratusan aktivis pembela Palestina.

“Mengecam sekeras-kerasnya serangan Israel terhadap Global Sumud Flotilla, sebuah inisiatif kemanusiaan sipil damai yang bertujuan menarik perhatian masyarakat internasional terhadap bencana kemanusiaan di Gaza,” demikian pernyataan Kemlu RI melalui akun X-nya,  Kamis (7/5/2026).

Kemlu menilai serangan Israel terhadap kapal bantuan itu tidak sah. Kemlu juga menyatakan Israel telah melanggar hukum internasional.

“Serangan Israel terhadap kapal-kapal tersebut serta penahanan secara tidak sah terhadap para aktivis kemanusiaan di perairan internasional merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional,” ujarnya.

Seluruh menteri menyampaikan keprihatinan mendalam atas keselamatan para aktivis sipil tersebut. Mereka mendesak otoritas Israel untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan pembebasan mereka segera.

“Para Menteri juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban moral dan hukum mereka dalam menegakkan hukum internasional, melindungi warga sipil, serta memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran tersebut,” demikian keterangan Kemlu tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/18/3216810//ilustrasi-mDz7_large.jpg
Dampak Perang di Iran, Politikus AS Desak Trump Ungkap Program Senjata Nuklir Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/51/3215938//palestina_tolak_jabat_tangan_delegasi_israel_di_kongres_fifa_aykiri-Ke7s_large.jpg
Pejabat Palestina Tolak Jabat Tangan Delegasi Israel, Permalukan Presiden FIFA Gianni Infantino!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/18/3215896//aktivis_flotilla-ORyi_large.jpg
Israel Cegat Armada Kapal Bantuan ke Gaza, Tahan 175 Aktivis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215676//heni_hamidah-KoBN_large.jpg
Kemlu Klaim Situasi Timur Tengah Berangsur Stabil, Tak Ada Serangan Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/16/3215181//ilustrasi-vhjO_large.jpg
Microsoft Ubah Penamaan pada Peta Wilayah Tepi Barat yang Diduduki Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214640//brigjen_tni_donny_pramono-W8SX_large.jpeg
Kadispenad: Total Empat Prajurit Gugur dalam Misi Perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement