Putra Eks Pemimpin Libya Muammar Gaddafi Dibebaskan Setelah 1 Dekade Ditahan Lebanon

TRIPOLI - Putra bungsu mantan pemimpin Libya Muammar Gaddafi yakni Hannibal Gaddafi dibebaskan dari penjara pada Senin (10/11/2025). Ia dibebaskan setelah hampir satu dekade ditahan tanpa diadili di Lebanon atas hilangnya seorang ulama Syiah.

Hal tersebut sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Nasional Lebanon.

1. Hannibal Gaddafi Diculik dan Ditahan

Gaddafi diculik pada 2015 oleh militan di Suriah, tempat ia tinggal di pengasingan bersama istri dan anak-anaknya yang berkebangsaan Lebanon. Ia tinggal di Suriah setelah ayahnya tewas dalam pemberontakan yang meletus di Libya pada 2011.

Otoritas Lebanon menahannya pada tahun yang sama dan menuduhnya menyembunyikan informasi tentang nasib Imam Musa al-Sadr. Imam Musa al-Sadr adalah seorang ulama Syiah Lebanon yang menghilang bersama rekan-rekannya saat dalam perjalanan ke Libya pada 1978.

Melansir Reuters, Senin (11/11/2025), Hannibal baru berusia dua tahun ketika Sadr menghilang dan tidak memegang jabatan pejabat senior di Libya saat dewasa. Organisasi-organisasi hak asasi manusia (HAM) mengecam situasi seputar penahanannya. Sejumlah organisasi HAM menyebut tuduhan tersebut "palsu."

Pada 2023, Gaddafi mmogok makan untuk memprotes penahanannya dan kesehatannya kemudian memburuk, sehingga membutuhkan rawat inap.

2. Hannibal Gaddafi Dibebaskan

Bulan lalu, pengadilan Lebanon memerintahkan pembebasannya dan menetapkan jaminan sebesar USD11 juta (sekitar Rp183 miliar). Pengacaranya keberatan dan pengadilan mengurangi jaminan menjadi sekitar USD900 ribu. Kata seorang sumber pengadilan Lebanon. Keputusan yang diperbarui ini juga mencabut larangan bepergian bagi Gaddafi.

"Pembebasan Gaddafi terjadi setelah pengacara pembelanya membayar jaminan," lapor Kantor Berita Nasional.