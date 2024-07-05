Profil Mohammed Nasser, Komandan Senior Hizbullah yang Dibunuh Israel

BEIRUT - Komandan Unit "Aziz" Hizbullah Mohammed Naame Nasser, yang dikenal sebagai ‘Hajj Abu Naame’ tewas dalam serangan pesawat tak berawak atau drone Israel yang menargetkan mobilnya di al-Hosh, di distrik Sour, Lebanon selatan, pada Rabu (3/7/2024).

Menurut sumber keamanan yang dikutip oleh L'Orient Today, unit ini mengawasi seluruh sektor barat di Lebanon selatan. Mohammed Khashab, anggota Hizbullah lainnya, juga tewas dalam serangan yang sama. Sejak 8 Oktober, Hizbullah telah kehilangan 364 anggotanya di Lebanon dan Suriah.

Menurut Kassem Kassir, seorang analis yang dekat dengan Hizbullah, mengutip laporan di media Israel, Nasser adalah komandan lapangan senior di sektor barat Lebanon selatan, yang bertanggung jawab atas operasi di Galilea barat selama perang. “Pembunuhannya menandai salah satu yang terbesar kerugian [bersama Taleb Abdullah yang dibunuh pada bulan Juni] untuk Hizbullah,” terangnya.

Militer Israel mengkllaim Nasser telah memimpin serangan roket dan rudal anti-tank dari Lebanon barat daya terhadap warga sipil, komunitas, dan pasukan keamanan Israel sejak tahun 2016. Dia memegang peran penting dalam Hizbullah dan mengarahkan banyak serangan terhadap Israel sebelum dan selama konflik.

“Jika laporan tersebut akurat, maka ini adalah operasi pembunuhan besar-besaran, yang diperkirakan akan memicu tanggapan dari Hizbullah,” kata Kassir kepada L'Orient Today.

Pada malam harinya, Hizbullah pertama kali merilis video Nasser pada tanggal 15 Mei 1999, saat penggerebekan di situs Israel di Beit Yahoun, di caza Bint Jbeil, menyoroti perannya selama 22 tahun pendudukan Lebanon selatan oleh Israel, yang terpaksa mundur pada tahun 2000.