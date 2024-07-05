Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Mohammed Nasser, Komandan Senior Hizbullah yang Dibunuh Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |15:05 WIB
Profil Mohammed Nasser, Komandan Senior Hizbullah yang Dibunuh Israel
Profil Mohammed Nasser, Komandan senior Hizbullah yang dibunuh Israel (Foto: Kantor Media Hizbullah)
A
A
A

BEIRUT - Komandan Unit "Aziz" Hizbullah Mohammed Naame Nasser, yang dikenal sebagai ‘Hajj Abu Naame’ tewas dalam serangan pesawat tak berawak atau drone  Israel yang menargetkan mobilnya di al-Hosh, di distrik Sour, Lebanon selatan, pada Rabu (3/7/2024).

Menurut sumber keamanan yang dikutip oleh L'Orient Today, unit ini mengawasi seluruh sektor barat di Lebanon selatan. Mohammed Khashab, anggota Hizbullah lainnya, juga tewas dalam serangan yang sama. Sejak 8 Oktober, Hizbullah telah kehilangan 364 anggotanya di Lebanon dan Suriah.

Menurut Kassem Kassir, seorang analis yang dekat dengan Hizbullah, mengutip laporan di media Israel, Nasser adalah komandan lapangan senior di sektor barat Lebanon selatan, yang bertanggung jawab atas operasi di Galilea barat selama perang. “Pembunuhannya menandai salah satu yang terbesar kerugian [bersama Taleb Abdullah yang dibunuh pada bulan Juni] untuk Hizbullah,” terangnya.

Militer Israel mengkllaim Nasser telah memimpin serangan roket dan rudal anti-tank dari Lebanon barat daya terhadap warga sipil, komunitas, dan pasukan keamanan Israel sejak tahun 2016. Dia memegang peran penting dalam Hizbullah dan mengarahkan banyak serangan terhadap Israel sebelum dan selama konflik.

“Jika laporan tersebut akurat, maka ini adalah operasi pembunuhan besar-besaran, yang diperkirakan akan memicu tanggapan dari Hizbullah,” kata Kassir kepada L'Orient Today.

Pada malam harinya, Hizbullah pertama kali merilis video Nasser pada tanggal 15 Mei 1999, saat penggerebekan di situs Israel di Beit Yahoun, di caza Bint Jbeil, menyoroti perannya selama 22 tahun pendudukan Lebanon selatan oleh Israel, yang terpaksa mundur pada tahun 2000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/18/3080689/konflik_hizbullah_dan_israel-ufgd_large.jpg
PM Lebanon Ungkap Segera Sepakati Gencatan Senjata dengan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/337/3070576/perang-0jUq_large.jpg
WNI di Lebanon Bakal Dievakuasi Lewat Jalur Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/337/3070173/lebanon-pv4Y_large.jpg
Bagaimana Kondisi Pasukan TNI Usai Lebanon Luluh Lantak Dibombardir Israel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025678/netanyahu-tegaskan-pergerakan-pasukan-israel-ke-perbatasan-lebanon-untuk-pertahanan-KSC06U0ucL.jpg
Netanyahu Tegaskan Pergerakan Pasukan Israel ke Perbatasan Lebanon untuk Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025674/netanyahu-pasukan-israel-akan-bergerak-ke-perbatasan-lebanon-saat-rafah-melemah-Z6lwFrR1xl.jpg
Netanyahu: Pasukan Israel Akan Bergerak ke Perbatasan Lebanon saat Rafah Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025489/sekjen-pbb-peringatkan-lebanon-tidak-bisa-jadi-gaza-yang-lain-umo8gYwO91.jpg
Sekjen PBB Peringatkan Lebanon Tidak Bisa Jadi Gaza yang Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement