Hizbullah Lancarkan Serangan Besar-besaran ke Israel, Ledakan Sonik Guncang Beirut

BEIRUT - Hizbullah Lebanon melancarkan serangan roket dan pesawat tak berawak besar-besaran ke Israel pada Kamis (4/7/2024) dan mengancam akan menyerang sasaran baru sebagai pembalasan atas pembunuhan seorang komandan senior mereka. Ini menjadi gelombang kekerasan terbaru dalam konflik yang terus memburuk di perbatasan.

Dipicu oleh perang Gaza, konflik antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel secara bertahap meningkat selama berbulan-bulan, meningkatkan kekhawatiran akan perang skala penuh, yang kedua belah pihak telah mengindikasikan ingin mereka hindari dan para diplomat sedang berupaya untuk mencegahnya.

Ketika kekerasan terbaru terjadi di daerah-daerah di atau dekat perbatasan sesuai dengan pola yang terjadi dalam sembilan bulan terakhir, suara ledakan sonik menggetarkan saraf untuk hari kedua berturut-turut di Beirut dan wilayah lain Lebanon.

Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan jet-jet Israel memecahkan penghalang suara di beberapa wilayah di negara itu,.

Hizbullah mengatakan pihaknya meluncurkan lebih dari 200 roket dan segerombolan drone ke 10 lokasi militer Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan Israel terhadap komandan Hizbullah Mohammed Nasser di selatan pada Rabu (3/7/2024). Nasser adalah salah satu komandan Hizbullah paling senior yang dibunuh oleh Israel selama konflik tersebut.

Militer Israel mengatakan sekitar 200 proyektil dan lebih dari 20 sasaran udara mencurigakan diidentifikasi melintasi dari Lebanon ke wilayah Israel, beberapa di antaranya dicegat oleh pertahanan udara dan jet tempur Israel.