Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hizbullah Lancarkan Serangan Besar-besaran ke Israel, Ledakan Sonik Guncang Beirut

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |14:38 WIB
Hizbullah Lancarkan Serangan Besar-besaran ke Israel, Ledakan Sonik Guncang Beirut
Hizbullah lancarkan serangan besar-besaran ke Israel, ledakan sonik guncang Beirut (Foto: Reuters)
A
A
A

BEIRUT - Hizbullah Lebanon melancarkan serangan roket dan pesawat tak berawak besar-besaran ke Israel pada Kamis (4/7/2024) dan mengancam akan menyerang sasaran baru sebagai pembalasan atas pembunuhan seorang komandan senior mereka. Ini menjadi gelombang kekerasan terbaru dalam konflik yang terus memburuk di perbatasan.

Dipicu oleh perang Gaza, konflik antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel secara bertahap meningkat selama berbulan-bulan, meningkatkan kekhawatiran akan perang skala penuh, yang kedua belah pihak telah mengindikasikan ingin mereka hindari dan para diplomat sedang berupaya untuk mencegahnya.

Ketika kekerasan terbaru terjadi di daerah-daerah di atau dekat perbatasan sesuai dengan pola yang terjadi dalam sembilan bulan terakhir, suara ledakan sonik menggetarkan saraf untuk hari kedua berturut-turut di Beirut dan wilayah lain Lebanon.

Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan jet-jet Israel memecahkan penghalang suara di beberapa wilayah di negara itu,.

Hizbullah mengatakan pihaknya meluncurkan lebih dari 200 roket dan segerombolan drone ke 10 lokasi militer Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan Israel terhadap komandan Hizbullah Mohammed Nasser di selatan pada Rabu (3/7/2024). Nasser adalah salah satu komandan Hizbullah paling senior yang dibunuh oleh Israel selama konflik tersebut.

Militer Israel mengatakan sekitar 200 proyektil dan lebih dari 20 sasaran udara mencurigakan diidentifikasi melintasi dari Lebanon ke wilayah Israel, beberapa di antaranya dicegat oleh pertahanan udara dan jet tempur Israel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/18/3150424/iran_serang_israel-Q1Po_large.jpg
Hizbullah Tegaskan Iran Raih Kemenangan Ilahi atas Israel Selama Perang 12 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/18/3080074/sheik_naim_qassem_terpilih_sebagai_sekjen_hizbullah-wYIH_large.jpg
Sheikh Naim Qassem Terpilih Jadi Pemimpin Baru Hizbullah, Ini Sepak Terjangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/18/3074239/korban_serangan-y3Hz_large.jpg
Kamp Militer Elite Israel Jebol, Drone Hizbullah Tewaskan 4 Tentara dan Puluhan Lainnya Luka-luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/18/3068800/hizbullah-7hTn_large.jpg
Reaksi Dunia Islam atas Tewasnya Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/18/3068685/lebanon-7jL1_large.jpg
Hassan Nasrallah Tewas, Hizbullah Bakal Terus Berjuang Perangi Zionis Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/18/3065710/ibrahim_aqil-Z0GX_large.jpg
Terbunuh, Kepala Komandan Tinggi Hizbullah Ibrahim Aqil Pernah Dihargai Rp106 Miliar oleh AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement