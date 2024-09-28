Hassan Nasrallah Tewas, Hizbullah Bakal Terus Berjuang Perangi Zionis Israel

JAKARTA - Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah telah tewas dalam serangan udara di ibu kota Lebanon, Beirut. Hizbullah telah mengumumkan, pada Sabtu (28/9/2024), bahwa pemimpinnya Hassan Nasrallah telah gugur dalam serangan udara militer Zionis Israel di Beirut pada Jumat 27 September.



“Sayyed Hassan #Nasrallah, Sekretaris Jenderal #Hizbullah, telah bergabung dengan rekan-rekannya yang hebat dan abadi yang telah dipimpinnya selama sekitar 30 tahun,” kata Hizbullah dalam sebuah pernyataan menukil Kuwait Times.

Sementara itu, menyadur Aljazeera, militer Israel mengklaim serangan tersebut merupakan pukulan telak bagi Hizbullah yang tengah terpuruk akibat meningkatnya kampanye serangan Israel.

"Hassan Nasrallah telah tewas," juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Nadav Shoshani mengumumkan pada X pada Sabtu.

Ali Karki, komandan garis depan selatan Hizbullah, dan komandan Hizbullah lainnya juga tewas dalam serangan udara besar-besaran di pinggiran selatan Beirut, Dahiyeh, pada hari Jumat, kata militer Israel. Serangan itu menghancurkan enam gedung apartemen dan melukai 91 orang, menurut kementerian kesehatan Lebanon.

“Sebagian besar pemimpin senior Hizbullah telah tewas,” kata Shoshani.

Hizbullah mengonfirmasi kematian Nasrallah pada hari Sabtu dan berjanji untuk terus berjuang melawan Israel “untuk mendukung Gaza dan Palestina, dan untuk membela Lebanon dan rakyatnya yang teguh dan terhormat”.

Pernyataan tersebut mengonfirmasi bahwa Nasrallah terbunuh bersama anggota kelompok lainnya “setelah serangan berbahaya Zionis di pinggiran selatan” Beirut.

Sosok Nasrallah

Nasrallah, 64 tahun, memimpin kelompok yang didukung Iran tersebut selama lebih dari 32 tahun, menjabat sebagai pemimpin politik dan spiritual yang membimbing Hizbullah ke tempat yang menonjol di Lebanon. Di antara para pendukungnya, pemimpin Syiah tersebut dipuji karena menentang Israel dan menentang Amerika Serikat.