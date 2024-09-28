Di Mata Musuh, Nasrallah Berhasil Pimpin Hizbullah Jadi Kekuatan Regional Paling Berpengaruh dan Tokoh Arab Terkemuka

BEIRUT – Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah dari Lebanon telah memimpin Hizbullah melewati konflik selama puluhan tahun dengan Israel. Dia mengawasi transformasinya menjadi kekuatan militer dengan pengaruh regional dan menjadi salah satu tokoh Arab paling terkemuka dalam beberapa generasi dengan dukungan Iran.

Situs berita Axios dan media Israel melaporkan bahwa ia menjadi sasaran pada Jumat (27/9/2024) dalam serangan Israel yang mengguncang Beirut, yang terbaru dalam serangkaian serangan yang meningkat selama 10 hari yang telah mengguncang kelompok yang telah dipimpinnya selama 32 tahun.

Menurut sumber yang dekat dengan kelompok bersenjata Lebanon tersebut kepada Reuters, Nasrallah tidak dapat dihubungi setelah serangan Israel di pinggiran selatan Beirut pada Jumat (27/9/2024) malam.

Beberapa jam setelah serangan tersebut, Hizbullah belum membuat pernyataan tentang nasibnya. Seorang sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan kepada Reuters bahwa Nasrallah masih hidup dan kantor berita Iran Tasnim juga melaporkan bahwa ia aman. Seorang pejabat keamanan senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran sedang memeriksa statusnya.

Di antara para pendukungnya, Nasrallah dipuji karena menentang Israel dan menentang Amerika Serikat (AS). Di mata para musuhnya, ia adalah kepala organisasi teroris dan wakil teokrasi Islam Syiah Iran dalam perebutan pengaruh di Timur Tengah.

Pengaruh regionalnya telah terlihat selama hampir setahun konflik yang dipicu oleh perang Gaza, saat Hizbullah memasuki pertikaian dengan menembaki Israel dari Lebanon selatan untuk mendukung sekutu Palestina-nya, Hamas, dan kelompok-kelompok Yaman dan Irak mengikutinya, yang beroperasi di bawah payung "Poros Perlawanan".