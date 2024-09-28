Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Di Mata Musuh, Nasrallah Berhasil Pimpin Hizbullah Jadi Kekuatan Regional Paling Berpengaruh dan Tokoh Arab Terkemuka

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |15:25 WIB
Di Mata Musuh, Nasrallah Berhasil Pimpin Hizbullah Jadi Kekuatan Regional Paling Berpengaruh dan Tokoh Arab Terkemuka
mimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah dari Lebanon telah memimpin Hizbullah melewati konflik selama puluhan tahun dengan Israel (Foto: iuvmarchive.org)
A
A
A

BEIRUT – Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah dari Lebanon telah memimpin Hizbullah melewati konflik selama puluhan tahun dengan Israel. Dia mengawasi transformasinya menjadi kekuatan militer dengan pengaruh regional dan menjadi salah satu tokoh Arab paling terkemuka dalam beberapa generasi dengan dukungan Iran.

Situs berita Axios dan media Israel melaporkan bahwa ia menjadi sasaran pada Jumat (27/9/2024) dalam serangan Israel yang mengguncang Beirut, yang terbaru dalam serangkaian serangan yang meningkat selama 10 hari yang telah mengguncang kelompok yang telah dipimpinnya selama 32 tahun.

Menurut sumber yang dekat dengan kelompok bersenjata Lebanon tersebut kepada Reuters, Nasrallah tidak dapat dihubungi setelah serangan Israel di pinggiran selatan Beirut pada Jumat (27/9/2024) malam.  

Beberapa jam setelah serangan tersebut, Hizbullah belum membuat pernyataan tentang nasibnya. Seorang sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan kepada Reuters bahwa Nasrallah masih hidup dan kantor berita Iran Tasnim juga melaporkan bahwa ia aman. Seorang pejabat keamanan senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran sedang memeriksa statusnya.

Di antara para pendukungnya, Nasrallah dipuji karena menentang Israel dan menentang Amerika Serikat (AS). Di mata para musuhnya, ia adalah kepala organisasi teroris dan wakil teokrasi Islam Syiah Iran dalam perebutan pengaruh di Timur Tengah.

Pengaruh regionalnya telah terlihat selama hampir setahun konflik yang dipicu oleh perang Gaza, saat Hizbullah memasuki pertikaian dengan menembaki Israel dari Lebanon selatan untuk mendukung sekutu Palestina-nya, Hamas, dan kelompok-kelompok Yaman dan Irak mengikutinya, yang beroperasi di bawah payung "Poros Perlawanan".

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192464//israel_mengakui_somaliland_sebagai_negara_merdeka-IEof_large.jpeg
Israel Akui Somaliland sebagai Negara Merdeka, Picu Kecaman Puluhan Negara Arab dan Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/18/3191759//natal_di_betlehem_tepi_barat_palestina-cMXw_large.jpg
Warga Palestina Kembali Rayakan Natal di Tengah Serangan Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188608//tentara_israel-YK8J_large.jpg
85 Ribu Tentara Israel Alami Gangguan Mental Gara-Gara Perang Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188512//perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-m8Lw_large.jpg
Netanyahu: Hamas dan Israel Akan Segera Masuki Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/18/3188317//perdana_menteri_qatar_syekh_mohammed_bin_abdulrahman_bin_jassim_al_thani-oyXg_large.jpg
Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement